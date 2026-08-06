Drone gắn chất nổ bị phát hiện tại sân bay Leipzig của Đức

ANTD.VN - Ngày 5-8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo rằng việc phát hiện một thiết bị bay không người lái (drone) gắn chất nổ tại sân bay Leipzig đánh dấu “mức độ nguy hiểm mới” đối với nước này.

Cảnh sát Đức đã triển khai robot rà phá bom mìn để vô hiệu hóa và tiêu hủy thiết bị nổ này

Theo truyền thông, drone này được tìm thấy gần một chiếc máy bay chở hàng Antonov của Ukraine.

Tờ Guardian của Anh đưa tin, việc phát hiện drone cỡ nhỏ gắn chất nổ tại sân bay Leipzig - trung tâm vận chuyển hàng hóa và quân sự quan trọng - đã gây báo động và buộc các chuyến bay phải chuyển hướng vào sáng cùng ngày. Cảnh sát Đức đã triển khai robot rà phá bom mìn để vô hiệu hóa và tiêu hủy thiết bị nổ này.

Trong phát biểu vào tối 5-8, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết vụ việc dường như không phải do những kẻ nghiệp dư thực hiện, và các điều tra viên đang coi đây là một phần của “kịch bản đe dọa hỗn hợp mang tính chuyên nghiệp”.

“Chúng ta đang đối mặt với một tình huống có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài - điều này sẽ là một phần của quá trình điều tra - những bên rõ ràng muốn gây ra sự bất ổn đáng kể tại Đức”, Bộ trưởng Dobrindt nói.

Một máy bay chở hàng của hãng DHL, vốn buộc phải hủy việc hạ cánh xuống sân bay này, sau đó đã va chạm với vật thể lạ trên không khi đang bay lên rời khỏi sân bay. Phi cơ này sau đó đã hạ cánh an toàn tại một địa điểm khác.

Một quan chức NATO cho hay: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ việc mà giới chức Đức đang tiếp tục điều tra”.