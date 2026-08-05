Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói về việc phối hợp với Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối

ANTD.VN - Ngày 4-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trả lời phỏng vấn Đài NHK về việc Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối trong tuần trước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NHK

Ông Bessent mô tả động thái này là biểu tượng của liên minh song phương. Các biện pháp can thiệp đã giúp đồng yên tăng giá hơn 5 yên so với đồng USD.

“Mỹ muốn phối hợp với Nhật Bản, đồng minh lớn của chúng tôi, để cho thấy rằng chúng tôi tin tưởng các chính sách của chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi là đúng đắn và sẽ góp phần củng cố giá trị đồng yên trong dài hạn”, ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng biến động quá mức và “đồng yên được định giá quá thấp” có thể gây tác động tiêu cực đến châu Á cũng như kinh tế toàn cầu. Theo ông, đồng yên suy yếu cũng là một trong những nguyên nhân khiến lạm phát tại Nhật Bản tăng cao.

Ông Bessent nói: “Giá năng lượng sẽ giảm, và khi đồng yên không còn suy yếu quá mức, điều đó cũng sẽ góp phần kéo lạm phát đi xuống. Khi đó, Nhật Bản và đồng yên có thể bước vào một chu kỳ tích cực”.

Khi được hỏi về tác động của đồng yên yếu và việc lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng lên đối với kinh tế Mỹ, ông Bessent trả lời rằng trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) từ lâu đã được coi là “mỏ neo toàn cầu” của lãi suất.

“Nếu có suy nghĩ rằng chiếc mỏ neo này đang mất đi chức năng của mình, thì đó sẽ là điều không có lợi và có thể gây xáo trộn trên thị trường. Tôi biết Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), cùng Bộ Tài chính Mỹ đều hoàn toàn nhất trí rằng JGB là một loại tài sản rất an toàn và vững chắc”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho hay.

Đài NHK cũng hỏi rằng liệu BOJ có nên tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo hay không, ông Bessent không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng cho biết Thống đốc BOJ Ueda Kazuo sẽ đưa ra quyết định tốt nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản.