Nga tập kích dữ dội Kiev, Ukraine không đánh chặn được tên lửa nào

ANTD.VN - Nga mở đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Thủ đô Kiev và khu vực lân cận trong đêm 4 rạng sáng 5-8. Dù bắn hạ được hàng chục UAV song Ukraine không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào trong đợt tấn công này.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khi tên lửa Nga bắn trúng một nhà kho ở Kiev, Ukraine, ngày 5-8-2026

Theo giới chức Ukraine, các vụ nổ liên tiếp xảy ra sau nửa đêm khi Nga đồng loạt phóng tên lửa đạn đạo và UAV về phía Kiev. Nhiều đám cháy bùng phát tại các khu vực bị trúng đạn, khói đen bao trùm một phần Thủ đô khi trời sáng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết phần lớn thương vong có thể đã được tránh khỏi nếu Ukraine có thêm tên lửa đánh chặn Patriot.

"Những tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo chính là thứ có thể cứu sống những người đã thiệt mạng hôm nay", ông Zelensky nói, đồng thời tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống phòng không.

Tên lửa Nga tấn công Thủ đô Kiev gây hư hại nhiều tòa nhà ngày 5-8-2026

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 98 trong tổng số 115 UAV Nga phóng trong đêm. Tuy nhiên, toàn bộ số tên lửa được Nga sử dụng đều xuyên thủng lưới phòng không và đánh trúng mục tiêu.

Trong những tháng gần đây, Nga liên tục gia tăng các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev. Không giống UAV, loại vũ khí này có tốc độ rất cao và Ukraine chủ yếu phải dựa vào các tổ hợp Patriot do Mỹ và các nước phương Tây viện trợ để đánh chặn.

Giới chức Kiev cho biết mục tiêu chính của cuộc tập kích là các trung tâm hậu cần, kho hàng và cơ sở hạ tầng. Một nhà ga đường sắt ở phía Đông thủ đô bị trúng tên lửa khiến 8 người thiệt mạng.

Chuỗi siêu thị Epicentr xác nhận một trung tâm logistics đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công, khiến 1 nhân viên thiệt mạng. Trong khi đó, 3 nhân viên làm việc tại một trung tâm phân loại bưu phẩm cũng đã tử vong.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào các trung tâm vận tải, hậu cần và kho chứa được cho là phục vụ việc lưu trữ, vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự cũng như sản xuất và phân phối máy bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, Ukraine cũng nhiều lần tập kích các kho hàng của Wildberries - tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga - với cáo buộc doanh nghiệp này cất giữ linh kiện UAV và hỗ trợ quân đội Nga.