Tổng thống Putin ký luật đầu tiên quản lý toàn diện tiền số tại Nga

Tổng thống Nga Putin

Nga lần đầu tiên đưa ra các quy định đầy đủ về hoạt động của sàn giao dịch tiền số, tổ chức lưu ký tài sản kỹ thuật số, các nhà môi giới, công ty quản lý quỹ và các chủ thể tham gia thị trường. Luật cũng quy định điều kiện để nhà đầu tư được phép mua, bán và nắm giữ tiền mã hóa.

Đạo luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực liên quan đến tài sản số, bao gồm hoạt động khai thác tiền điện tử, phát hành và lưu thông quyền tài sản kỹ thuật số, cũng như việc quản lý các hệ thống phát hành tài sản tài chính kỹ thuật số.

Theo quy định mới, từ ngày 1-7-2027, chỉ các tổ chức có tên trong sổ đăng ký do Chính phủ Nga quản lý mới được phép kinh doanh dịch vụ trao đổi tiền số. Các tổ chức này phải có vốn tối thiểu 15 triệu ruble (khoảng 186.000 USD) và bắt buộc tham gia tổ chức tự quản của thị trường tài chính.

Luật cũng phân loại nhà đầu tư. Những người không thuộc diện nhà đầu tư chuyên nghiệp chỉ được mua các loại tiền số có tính thanh khoản cao thông qua các đơn vị trung gian, với hạn mức tối đa 300.000 ruble mỗi năm tại mỗi trung gian. Trong khi đó, các nhà đầu tư được công nhận đủ điều kiện sẽ không bị giới hạn về chủng loại và giá trị tiền số được phép giao dịch.

Các ngân hàng được trao quyền tạm dừng hoặc chặn những giao dịch tiền số bị nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và phòng chống các hoạt động tài chính trái phép.

Để bảo vệ nhà đầu tư, luật mới yêu cầu mọi quảng cáo liên quan đến dịch vụ đầu tư tiền số phải nêu rõ các cảnh báo về rủi ro, nguy cơ thua lỗ tài chính và thông tin về những hạn chế pháp lý đối với loại hình đầu tư này.

Tuy nhiên, Nga vẫn giữ nguyên quy định cấm sử dụng tiền số và quyền tài sản kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán trong lãnh thổ nước này, đồng thời cấm quảng bá việc sử dụng tiền số như một công cụ thanh toán.

Phần lớn các quy định của đạo luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9-2026, còn một số điều khoản, bao gồm quy định về cấp phép hoạt động cho các sàn giao dịch tiền số, sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-7-2027.