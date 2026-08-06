Mexico: Một TikToker nổi tiếng bị bắn chết khi đang livestream

ANTD.VN - Một TikToker nổi tiếng tại Mexico đã bị bắn chết khi đang phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội bên ngoài nhà hàng ở bang Sinaloa - nơi tình trạng bạo lực chết người do các băng đảng ma túy gây ra đang lan rộng.

César Gastélum sở hữu gần 600.000 người theo dõi trên TikTok và nổi tiếng với các video hài hước. Ảnh: Instagram/cesarselectivo/Reuters

César Gastélum, sở hữu gần 600.000 người theo dõi trên TikTok và nổi tiếng với các video hài hước, đang livestream cùng 2 người bạn bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh ở thành phố Culiacán. Cả 3 đều mặc áo khoác màu cam sáng và đeo ba lô giống như nhân viên giao đồ ăn. Đúng lúc đó hai người đi trên chiếc xe máy bất ngờ tiến lại gần họ; người cầm lái rút súng và bắn Gastélum ở cự ly gần.

Một quan chức an ninh tại bang Sinaloa xác nhận với hãng tin Reuters về cái chết của Gastélum và cho biết chiến dịch an ninh quy mô lớn đang được triển khai. Vụ án mạng này là trường hợp mới nhất về tình trạng bạo lực tại Culiacán - nơi đã trở thành tâm điểm bạo lực khi các phe phái thuộc băng đảng Sinaloa tranh giành địa bàn tại thành phố này.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Reuters

Ủy ban An ninh Mexico thông báo trên mạng xã hội X rằng họ đang điều tra một số bài đăng của Gastélum, trong đó “có những bài đề cập đến phe phái của một nhóm tội phạm”. Cơ quan này cũng cho biết hình ảnh từ camera giám sát cùng các bằng chứng khác đang được phân tích để xác định danh tính và bắt giữ những kẻ gây án.

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, ngày 5-8 nói rằng các cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng và nỗ lực xác định hung thủ. “Những đối tượng trực tiếp gây án, và cả kẻ chủ mưu (nếu có), đều phải bị bắt giữ; đồng thời, nguyên nhân đằng sau vụ giết người thương tâm này cần phải được làm sáng tỏ”, bà nói trong cuộc họp báo.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 12 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị sát hại tại Culiacán kể từ khi hai phe phái thuộc băng đảng Sinaloa bắt đầu xung đột vào tháng 9-2024. Họ cũng trở thành mục tiêu tấn công tại bang Jalisco. Năm ngoái, Valeria Márquez (23 tuổi) đã bị bắn chết tại một thẩm mỹ viện khi đang phát trực tiếp trên TikTok - nền tảng nơi cô có hàng nghìn người theo dõi.