Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 1.700 người tử vong, tốc độ lây lan nhanh chưa từng có

ANTD.VN - Đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã khiến hơn 1.700 người tử vong chỉ sau chưa đầy 3 tháng, trở thành đợt dịch có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh và chủ yếu đang lây lan trong cộng đồng.

Một trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola ở tỉnh Ituri, Congo

Theo số liệu của Chính phủ Congo ngày 4-8, nước này đã ghi nhận 3.802 ca mắc Ebola, trong đó 1.707 người tử vong kể từ khi dịch được công bố vào ngày 15-5.

Phát biểu trong chuyến công tác tới thành phố Bunia, gần tâm điểm của ổ dịch, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya cho biết, hiện chưa thể xác định thời điểm dịch sẽ đạt đỉnh.

Ông Bunia cảnh báo gần 80% số ca mắc mới không được phát hiện thông qua truy vết tiếp xúc mà xuất phát từ lây nhiễm trong cộng đồng, khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn.

Theo Africa CDC, đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra - chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép. Công tác ứng phó gặp nhiều trở ngại do việc truy vết chậm, khó tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, sự thiếu hợp tác của một bộ phận người dân cũng như các vụ tấn công do các nhóm vũ trang gây ra.

Dịch Ebola đang chủ yếu lây lan mạnh trong cộng đồng

Giới chức y tế cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được ca bệnh đầu tiên của đợt dịch. Tình trạng xung đột vũ trang, người dân phải di dời và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép khiến việc truy vết hàng nghìn người có tiếp xúc với bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

WHO hiện đang theo dõi hơn 17.000 trường hợp tiếp xúc, trong đó gần 80% được giám sát hàng ngày.

Bên cạnh đó, công tác chống dịch còn chịu áp lực lớn do thiếu kinh phí và thiếu nhân lực. Ngày 3-8, các nhân viên y tế tại thị trấn Mongbwalu đã ra tối hậu thư yêu cầu thanh toán tiền lương còn nợ, cảnh báo sẽ tiếp tục đình công nếu không được giải quyết.

Trước đó, nhân viên y tế tại Bunia cũng từng đình công vì điều kiện làm việc nguy hiểm và chậm được trả lương.

Theo WHO, hơn 100 nhân viên y tế đã bị nhiễm Ebola kể từ đầu đợt dịch.

Các chuyên gia nhận định đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gây tử vong nhanh nhất từ trước đến nay. Trong đại dịch Ebola giai đoạn 2014-2016, thế giới ghi nhận khoảng 28.000 ca mắc và hơn 11.000 ca tử vong, nhưng phải mất khoảng 8 tháng số người tử vong mới vượt mốc 1.000.