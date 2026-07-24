Nắng nóng cực đoan tại Nhật, hơn 10.000 người phải nhập viện vì sốc nhiệt

ANTD.VN - Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản cho biết số người được đưa đi cấp cứu vì sốc nhiệt trong tuần kết thúc vào ngày 19-7 đã vượt 10.000 người, lần đầu tiên trong năm nay.

Số ca cấp cứu và tử vong tăng vọt do nắng nóng gay gắt tại Nhật Bản. Ảnh: NHK

Theo cơ quan này, cả nước có 10.857 người bị sốc nhiệt đã được chuyển đến các bệnh viện, gấp hơn 2 lần so với tuần trước đó. Trong số này, 14 người tử vong, 4.382 người phải nhập viện với triệu chứng nặng hoặc trung bình, 6.361 người có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện.

Cơ quan này cho rằng số ca cấp cứu và tử vong tăng vọt do nắng nóng gay gắt đã lên mức “thảm họa”, đồng thời cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp diễn trên toàn quốc.

Nhật Bản đang trải qua ngày thứ ba liên tiếp của đợt nắng nóng khắc nghiệt khi nhiều thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ hôm 23-7 đặc biệt cao tại miền Tây và miền Đông nước này. Tại Sakuma, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, nhiệt độ đã lên tới 41,1 độ C, mức cao nhất toàn quốc tính từ đầu năm đến nay. Ở những nơi khác, các thành phố tại tỉnh Gifu, Mie, Aichi và Shizuoka thuộc miền Trung Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 39 trong tổng số 47 tỉnh trên cả nước. Giới chức kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng sốc nhiệt, sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, bổ sung đủ nước và muối khoáng, đồng thời tránh hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.