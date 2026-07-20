Nhật Bản quyết định cung cấp các thiết bị phòng vệ cho Campuchia

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp cho Campuchia các thiết bị phòng vệ trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh của Nhật Bản.

Buổi lễ ký kết diễn ra hôm 19-7 tại Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: NHK

Buổi lễ ký kết đã diễn ra hôm 19-7 tại Bộ Quốc phòng Campuchia, với sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia, ông Ueno Atsushi, và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ông Tea Seiha.

Tổ chức Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA) đang nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia cùng chí hướng bằng cách cung cấp thiết bị phòng vệ/quốc phòng và các vật tư khác.

Đây sẽ là phần hỗ trợ đầu tiên cho Campuchia theo chương trình này. Nhật Bản có kế hoạch cung cấp các thiết bị liên lạc và tàu tuần tra trị giá 500 triệu yên (khoảng 3 triệu USD).

Thông qua chương trình OSA này, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho Philippines hệ thống radar giám sát ven biển. Hồi tháng 3, Nhật Bản cũng nhất trí cung cấp thiết bị ứng phó thảm họa và cứu hộ cho Thái Lan.

Sau buổi lễ, Đại sứ Ueno nói rằng ông tin sự hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Campuchia đã bước vào một giai đoạn mới thông qua OSA. Ông muốn tham khảo ý kiến của phía Campuchia về các hình thức hợp tác cụ thể.