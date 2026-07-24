Mỹ công bố danh mục 278 dự án đầu tiên cho Sứ mệnh Genesis

ANTD.VN - Mỹ vừa lựa chọn được các dự án đầu tiên cho Sứ mệnh Genesis - sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và siêu máy tính.

Bộ Năng lượng Mỹ công bố danh mục 278 dự án đầu tiên tại một sự kiện diễn ra hôm 22-7. Ảnh: NHK

Bộ Năng lượng Mỹ công bố danh mục 278 dự án đầu tiên tại một sự kiện diễn ra hôm 22-7. Các dự án này liên quan đến năng lượng hạt nhân, khai thác khoáng sản quan trọng và thiết kế bán dẫn. Khoản đầu tư lớn nhất sẽ dành cho lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết AI có thể giúp xây dựng các cơ sở hạt nhân nhanh hơn và an toàn hơn. Nhật Bản là đối tác quốc tế đầu tiên của Sứ mệnh Genesis. Hai chính phủ đã nhất trí mỗi bên đầu tư vào sáng kiến này 500 triệu USD trong vòng 5 năm.

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Yamada Shigeo, nói rằng AI là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản. Ông cho biết thêm Nhật Bản “mong muốn đẩy nhanh các dự án hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến, bao gồm lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng nhiệt hạch và vật liệu mới”.