Mỹ áp thuế quan mới 10-12,5% từ 60 nền kinh tế bắt đầu từ hôm nay, 24-7

ANTD.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, Mỹ sẽ áp thuế từ 10-12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế bắt đầu từ hôm nay, 24-7-2026 theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Xe tải chở hàng hóa chờ nhập cảnh vào Mỹ qua cảng Huron, Ontario ngày 21-7-2026

Các biện pháp thương mại mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực ngay khi thuế quan tạm thời 10% trên toàn thế giới hết hạn lúc 00:01 sáng 24-7 (giờ Mỹ).

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng các loại thuế tạm thời này sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức ​​thuế quan lớn hơn của ông hồi tháng 2-2026.

Theo thông cáo của USTR, áp dụng Điều khoản 301, chính quyền đang tận dụng một cơ chế pháp lý bền vững hơn cho phép ông Trump áp đặt thuế nhập khẩu và các biện pháp trừng phạt khác đối với các quốc gia bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thương mại được coi là "không thể biện minh, không hợp lý hoặc phân biệt đối xử".

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết: "Mỹ đã có lệnh cấm nhập khẩu hành hóa được sản xuất từ lao động cưỡng bức gần một thế kỷ nay và thực thi lệnh cấm này một cách nghiêm ngặt. Đã đến lúc các đối tác thương mại của chúng ta cũng phải làm như vậy. Hành động ngày hôm nay nhằm cải thiện phúc lợi của người lao động ở khắp mọi nơi".

Theo USTR, mức thuế 10% sẽ được áp với các nền kinh tế bị điều tra nếu các nền kinh tế này được xác định là cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất từ lao động cưỡng bức, cam kết thực thi lệnh cấm trong Hiệp định Thương mại Tương hỗ hoặc đã hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng sử dụng lao động cưỡng bức.

Theo thông báo, các nền kinh tế này bao gồm Argentina, Bangladesh, Campuchia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad và Tobago, và Vương quốc Anh.

Mức thuế suất từ 10-12,5% sẽ được áp dụng cho một số sản phẩm không được miễn thuế từ các nền kinh tế bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Trong khi đó, mức thuế 12,5% sẽ được áp dụng cho tất cả các nền kinh tế khác.

Đáng chú ý, chính quyền Trump cũng đưa ra các ngoại lệ cho một số sản phẩm nhất định, chẳng hạn như những sản phẩm có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước hoặc gây gián đoạn kinh tế trên diện rộng, và những sản phẩm không thể trồng hoặc sản xuất tại Mỹ với số lượng đủ hoặc với giá cả hợp lý.