Một thị trưởng ở Mexico bị bắn chết ngay tại tòa thị chính

ANTD.VN - Một thị trưởng ở Mexico đã bị bắn chết ngay tại tòa thị chính, sau khi ông này sống sót trong vụ ám sát hụt vài tháng trước đó.

Thị trưởng thành phố Temoac, ông Valentin Lavin. Ảnh: X

Vụ việc xảy ra tại thành phố Temoac thuộc bang Morelos, gần Thủ đô Mexico City của Mexico, nơi có nhiều băng đảng ma túy hoạt động.

Thị trưởng Temoac, ông Valentin Lavin, người ủng hộ đảng của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trước đó đã may mắn sống sót sau vụ tấn công vũ trang hồi tháng 1 năm nay.

Theo Văn phòng công tố bang Morelos, các nhân viên pháp y và cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ông Lavin bên trong trụ sở chính quyền thành phố.

Nhà chức trách cho biết đang triển khai chiến dịch truy bắt những kẻ gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dữ liệu chính thức cho thấy gần 100 thị trưởng ở Mexico đã bị sát hại kể từ năm 2006, khi bạo lực liên quan đến ma túy gia tăng.

Kể từ khi chính quyền hiện tại nhậm chức vào tháng 10-2024, 14 thị trưởng đã bị sát hại, trong đó có 3 trường hợp được ghi nhận vào năm 2026.