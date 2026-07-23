Chốt kiểm soát an ninh bị tấn công, 5 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng

ANTD.VN - Theo quân đội Thái Lan, 5 binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự đã thiệt mạng và 6 thường dân bị thương trong vụ tấn công vào chốt kiểm soát an ninh ở miền Nam nước này.

Chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công bị bỏ lại và đốt cháy cách hiện trường khoảng 21 km. Ảnh: X

Vụ tấn công xảy ra vào tối 22-7 tại chốt kiểm soát Buketa Sami thuộc tỉnh Narathiwat. Khoảng 10 đối tượng mặc đồ đen và đội mũ vành đen đi trên xe bán tải và xe máy tới địa điểm trên, trước khi tiến hành vụ tấn công, Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Vùng 4 của quân đội Thái Lan cho biết.

Quân đội Thái Lan cho biết thêm, những kẻ tấn công đã sử dụng súng và bom ống tự chế nhằm vào các binh sĩ của Trung đoàn Biệt kích 45 khi họ đang canh gác tại khu vực này.

Nhà chức trách nói rằng, những kẻ tấn công đã lấy đi 3 khẩu súng AK-47, 3 áo chống đạn và một số điện thoại di động từ chốt kiểm soát rồi bỏ trốn. Lực lượng an ninh sau đó đã tìm thấy chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ tấn công bị bỏ lại và đốt cháy cách hiện trường khoảng 21 km.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công. Nhà chức trách chưa thông báo về vụ bắt giữ nào.

Chính phủ Thái Lan đã lên án vụ tấn công là hành động “khủng bố” gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia” và làm suy yếu những nỗ lực đang diễn ra nhằm khôi phục tiến trình hòa bình, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết.

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất nhằm vào lực lượng an ninh Thái Lan trong những năm gần đây. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại mới về bạo lực ở các tỉnh biên giới phía Nam nước này.