Tổng thống Trump đe dọa tiến hành các cuộc tấn công 'lớn hơn' vào Iran, giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 cho biết đang "nghiêm túc xem xét" nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, với cường độ vượt xa "Chiến dịch Epic Fury" kinh hoàng từng được phát động hồi cuối tháng 2.

Ông Trump tuyên bố đang cân nhắc các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran

Theo Axios, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói: "Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn. Lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Iran "vẫn chưa chịu đủ đau khổ" và khẳng định Israel sẽ tham gia ngay lập tức nếu ông yêu cầu. Tuy nhiên ông Trump thừa nhận việc Israel tham gia sẽ kéo theo những hậu quả khác.

Hiện ông Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho quyết định.

Tính đến ngày 23-7, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Iran trong 13 ngày liên tiếp.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công bắt đầu lúc 18h45 chiều (giờ địa phương) nhằm mục đích "buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đối với hoạt động vận chuyển thương mại".

Đường phố ở trung tâm Thủ đô Tehran, Iran ngày 22-7-2026

Thông báo trên mạng X, lực lượng Mỹ cho biết đã chuyển hướng 12 tàu thương mại và vô hiệu hóa một tàu khác, ngăn không cho chúng ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran hồi đầu tháng này.

Ngay sau phát ngôn của ông Trump, thị trường năng lượng phản ứng mạnh. Sáng 24-7, giá dầu thô Brent quốc tế đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng, đạt mốc 100 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định nếu Mỹ và Israel mở chiến dịch mới, nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz sẽ đẩy giá dầu tiếp tục đi lên, tác động trực tiếp đến lạm phát toàn cầu.

Trong khi đó, tại Yemen, lực lượng Houthi đã leo thang căng thẳng hơn nữa khi nổ súng tấn công hai tàu chở dầu của Ảrập Xêút ở Biển Đỏ.

Al Jazeera dẫn các nguồn tin từ lực lượng Houthi cho biết các cơ sở của công ty dầu khí quốc gia Aramco của Ảrập Xêút “có thể trở thành mục tiêu trong tương lai” của lực lượng Houthi nếu Riyadh không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng do Houthi kiểm soát.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo: “Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đang chênh vênh trên bờ vực của điều không thể tưởng tượng nổi. Cuộc khủng hoảng này dẫn đến một cuộc khủng hoảng khác, sự leo thang này lại châm ngòi cho sự leo thang tiếp theo".