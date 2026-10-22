Bắt kẻ trộm vàng

ANTD.VN - Có tới 7 tiền án và mới thi hành án xong tháng 5-2026, Nguyễn Đình An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn, cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (SN 1993), trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đình An là đối tượng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đình An

Tháng 5-2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản” trở về địa phương. Không nghề nghiệp, An thường đi lang thang, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Ngày 8-10, An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn, cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng có giá trị khoảng 350 triệu đồng. Quá trình thực hiện hành vi, An tháo biển kiểm soát xe mô tô, luôn đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình xác minh, truy bắt.

Sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-10-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình An khai nhận, sau khi trộm số vàng nói trên, đối tượng chia nhỏ rồi đưa đi bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền chi tiêu, đánh bạc và mua xe mô tô làm phương tiện phục vụ cho các lần trộm tiếp theo.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 xe mô tô, 2 con dao, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Đình An thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.