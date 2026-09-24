Bắt đối tượng truy nã bỏ trốn

ANTD.VN - Công an phường Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Mạnh Hà - người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn.

Ngày 28-8-2026 Trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối tượng Phạm Mạnh Hà (SN 1982; trú tại tập thể Hải Quân, TDP Thành Tô 2, phường Hải An, TP. Hà Phòng) về hành vi bỏ trốn trong khi đang bị áp dụng biện pháp tư pháp chữa bệnh bắt buộc.

Trước đó, đối tượng Phạm Mạnh Hà đang chấp hành án phạt tù về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”. Trong thời gian áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đối tượng Hà đã bỏ trốn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đống Đa xác định Phạm Mạnh Hà đang lẩn trốn tại khu vực phố Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội và triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng truy nã Phạm Mạnh Hà tại cơ quan Công an

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Mạnh Hà

Hiện Công an phường Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao đối tượng Phạm Mạnh Hà cho Trại giam Hoàng Tiến để tiếp tục xử lý theo quy định.