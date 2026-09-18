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Pháp luật

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Trần Văn Đôn (SN 1973; trú tại xã Thuận An, Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

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Đối tượng Trần Văn Đôn

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 4-6-2026, Trần Văn Đôn bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Ngày 1-9-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Đôn.

Nếu phát hiện đối tượng Trần Văn Đôn ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0692194084; 0987.010.656), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

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#Truy nã

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