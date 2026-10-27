Bắt đối tượng lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Dương Văn Quang, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Dương Văn Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, thuộc Đoàn Luật sư TP Bắc Ninh, trong quá trình nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất, nhằm yêu cầu khách hàng nhiều lần giao tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Quang đã chiếm đoạt tổng số tiền 5,25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Dương Văn Quang, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, tạo dựng lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn “bao kết quả”, cam kết có thể tác động đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xác định những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cũng như những người biết thông tin liên quan đến vụ án, khẩn trương liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Điều tra viên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, số điện thoại: 096 389 8113.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị người dân tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.