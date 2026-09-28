ANTD.VN - Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 4 công dân Trung Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bàn giao.

Sáng 27-9, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh; Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, bàn giao 3 công dân Trung Quốc gồm Li Hie Jie, Zhou Lei và Han Wei cho Công an Trung Quốc.

Bàn giao các đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Trước đó, ngày 19-6-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao một công dân Trung Quốc khác bị truy nã là Weng RongShu. Cả 4 người được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Việc kịp thời phát hiện, xác minh và bàn giao các trường hợp trên cho thấy hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.