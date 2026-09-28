Khởi tố 3 bị can kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Văn Thành Hoàng, Đỗ Việt Dũng và Vũ Quang Huy tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng tập trung hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử; tổ chức các hội thảo, sự kiện, Gala; đồng thời lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá và thuyết trình về dự án Galaxy Finance, qua đó vận động nhiều người mua đồng tiền điện tử GFT, GLF.

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng giới thiệu GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Các đối tượng đưa ra thông tin về việc đồng tiền điện tử này mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và nếu mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao dựa trên mức tăng giá của GFT, GLF.

Để tạo niềm tin và thúc đẩy người tham gia đầu tư, các đối tượng quảng bá khả năng giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, tùy từng gói.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF của dự án Galaxy Finance có liên quan đến hoạt động của 3 đối tượng trên khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; cán bộ tiếp nhận: Đại uý Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng Đội 4, số điện thoại: 0946.232.868 hoặc Đại uý Phạm Văn Anh - Điều tra viên thụ lý chính, số điện thoại: 0968.677.769 trước ngày 21-12-2026 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.