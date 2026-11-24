ANTD.VN - Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên toàn quốc và điểm nhấn tại Thủ đô Hà Nội là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” thu hút sự quan tâm của hàng vạn người dân và du khách diễn ra vào tối nay (24-11).

Để Ngày hội lớn trở thành một sự kiện ý nghĩa, đáng nhớ, các lực lượng Công an Thủ đô trong đó có Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương xây dựng, triển khai phương án bảo vệ để người dân, du khách được thụ hưởng nét văn hóa nghệ thuật và màn pháo hoa rực rỡ.

CBCS Công an phường Từ Liêm luôn trong tư thế sẵn sàng thực thi nhiệm vụ

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, xác định đây là sự kiện đặc biệt, theo phương án chung của CATP, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Công an phường Tự Liêm phối hợp cùng lực lượng CATP, an ninh cơ sở bảo vệ sự kiện "Muôn sắc Việt Nam" trong đêm tổng duyệt

“Dù đã có nhiều kinh nghiệm bảo vệ từ sự kiện A80 cùng các sự kiện trong hơn 1 năm qua, nhưng Ban chỉ huy Công an phường luôn nhắc nhở mỗi CBCS tham gia công tác bảo vệ không được chủ quan, tập trung vì “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là sự kiện của Hà Nội mà còn mang tầm cỡ quốc gia với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng vạn người dân cũng như du khách” - chỉ huy Công an phường Từ Liêm chia sẻ.

Theo chỉ huy Công an phường Từ Liêm, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, từ sơ duyệt, tổng duyệt đến chương trình chính thức, Công an phường đã huy động gần 600 lượt CBCS và hàng trăm lượt lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng CBCS thuộc các lực lượng tăng cường của Công an thành phố tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

CBCS Công an phường Từ Liêm tuần tra vũ trang tuyến đường dẫn vào nơi diễn ra sự kiện

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, các lực lượng được bố trí tại các chốt trực, khu vực trọng điểm và các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức; triển khai tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Trung tá Thân Đức Thái, cán bộ Công an phường Từ Liêm cho hay, đối với mỗi CBCS được tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cho chương trình “Muôn sắc Việt Nam” là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

Chúng tôi xác định dù ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mỗi CBCS luôn chú trọng thái độ ứng xử văn minh, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách. “Chúng tôi quyết tâm góp phần để sự kiện diễn ra an toàn, thành công, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ” - Trung tá Thân Đức Thái bày tỏ.

Rời khu vực sân vận động Mỹ Đình vào ngày diễn ra tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam” đêm 22-11, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân tỉnh Hưng Yên không giấu được niềm vui khi được hòa nhịp vào một chương trình nghệ thuật đặc biệt nhưng rất an toàn.

“Theo tôi, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện được triển khai rất tốt. Lực lượng Công an và các lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều vị trí, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn người dân. Đặc biệt, công tác phân luồng, điều tiết giao thông được thực hiện khá bài bản, giúp người dân và khách tham dự di chuyển thuận tiện, hạn chế ùn tắc. Tôi thấy các đồng chí Công an làm việc rất trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ người dân, tạo cảm giác yên tâm khi tham gia sự kiện đông người” - bà Nguyễn Thị Hồng Phượng cho hay.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, nối tiếp những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội trong đó có Công an phường Từ Liêm đã triển khai lực lượng để ngày vui lớn của nhân dân không có bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất.