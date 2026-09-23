5.000 người chạy quanh hồ Hoàn Kiếm, lan tỏa thông điệp "Vì hòa bình 2026"

ANTD.VN - 7h ngày 27-9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), 5.000 người sẽ cùng tham gia chạy hưởng ứng, tranh tài các nội dung Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1974, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thể thao Thủ đô. Qua 51 lần tổ chức, giải không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên mà còn góp phần đưa phong trào rèn luyện thân thể đến với đông đảo người dân, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, ở lần thứ 51 tổ chức này, giải đã được lan tỏa mạnh mẽ tại hơn 120 xã, phường trên địa bàn thành phố, với sự tham gia hưởng ứng của hơn 100.000 người.

Ban tổ chức thông tin về vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

Vòng chung kết giải sẽ được tổ chức vào 7h ngày 27-9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút 5.000 người cùng tham gia.

Bao gồm: 2.000 người là các đại biểu Trung ương, Hà Nội, quốc tế, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường; các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang... của 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô sẽ tham gia chạy hưởng ứng.

3.000 vận động viên là cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của hơn 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội thi đấu các nội dung theo điều lệ giải.

Đáng chú ý, trong số này có 250 vận động viên người nước ngoài từ 20 đơn vị là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Mỹ, Brunei, Lào, Campuchia, Cuba, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Palestine, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore… Qua đó, mùa 2026 ghi nhận số vận động viên nước ngoài đông nhất từ trước đến nay.

Nét mới của mùa giải năm nay là sẽ có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự li 1.750m (nam) và 1.750m (nữ) và nỗ lực của ban tổ chức trong việc nâng cơ cấu giải thưởng để trao giải khuyến khích từ 6 đến 15 nhằm động viên, khuyến khích các vận động viên thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng của giải là hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh các cuộc tranh tài chuyên môn, giải còn chứng kiến nghi thức quen thuộc là ký cờ hòa bình. Năm nay, ban tổ chức cho biết sẽ mở rộng đối tượng tham gia, nhằm giúp hoạt động này thêm ý nghĩa, để tất cả mọi người đều có thể tham gia và cùng nhau lan tỏa thông điệp "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình".