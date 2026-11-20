ANTD.VN - Theo The Sun, 18 trên tổng số 20 đội bóng tại Premier League bỏ phiếu đồng thuận hỗ trợ chi phí pháp lý cho ban lãnh đạo giải đấu, trong trường hợp bị khởi kiện bởi Manchester City.

Cụ thể, The Sun cho biết, một cuộc bỏ phiếu giữa đại diện của 20 đội Premier League vào thứ Năm vừa rồi đã đồng thuận thay đổi các quy định của Ngoại Hạng Anh, nhằm đảm bảo Giám đốc điều hành Richard Masters và bốn người khác trong ban lãnh đạo giải đấu sẽ không phải đích thân gánh chịu bất kỳ chi phí pháp lý tiềm ẩn nào.

Man City chịu bất lợi trong cuộc chiến pháp lý với Premier League (Ảnh: Getty Images)

Man City và Nottingham Forest là hai đội duy nhất bỏ phiếu chống, trên tổng số 20 câu lạc bộ. Kết quả này vượt xa mức đa số hai phần ba – tương đương 14 câu lạc bộ – cần thiết để thay đổi trên chính thức được đưa vào bộ quy định của giải Ngoại hạng Anh.

The Sun cũng tiết lộ, mối đe dọa tiềm tàng từ các nhà tài trợ của Man City – hãng hàng không Etihad Airlines và tập đoàn viễn thông Etisalat – đã không được đề cập trực tiếp trong các cuộc thảo luận diễn ra ở đầu cuộc họp.

Mặc dù không có nhà tài trợ nào của MC bị nêu đích danh trong bản báo cáo tóm tắt dài 40 trang từ Ủy ban độc lập, tuy nhiên cả hai công ty này đều cho biết họ đang cân nhắc các hành động pháp lý.

Man City được cho là một trong số ít các câu lạc bộ đã lên tiếng, nhưng theo thông tin nắm được, họ cũng là câu lạc bộ duy nhất bày tỏ sự phản đối với động thái này của giải đấu.

Trước đó, phía Premier League xác định những vi phạm của Man City liên quan đến doanh thu tài trợ kéo dài từ mùa 2009-2010 đến 2017-2018.

Man City bị cáo buộc gian lận tài chính trong nhiều năm (Ảnh: Getty Images)

Ủy ban độc lập của Premier League, cơ quan thụ lý cuộc điều tra với nửa xanh thành Manchester, kết luận rằng, phần lớn khoản tiền này thực chất do tập đoàn Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) thuộc chủ sở hữu CLB là Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan chi trả, chứ không phải từ các đối tác tài trợ.

Phán quyết của Ủy ban độc lập gọi các hợp đồng tài trợ “ma” này là “cơ chế ngụy tạo nguồn tài chính” (Disguised Funding Scheme – DFS). Nhà tài trợ chỉ trả một tỷ lệ rất nhỏ, được ủy ban gọi là “khoản phí cơ sở”. Phần còn lại, hay “khoản phí đính kèm”, sẽ do chính Mansour trả, hoặc ít nhất là do công ty mà ông lập ra để quản lý Man City, tức ADUG chi trả.

Phía Man City không chấp nhận trước các kết luận từ phía Ủy ban độc lập, và đã lên tiếng mạnh mẽ, cũng như xem xét các hành động pháp lý nhằm vào giải đấu.