ANTD.VN - Sau 20 năm kể từ lần đăng cai gần nhất vào năm 2006, TP HCM chính thức trở lại vai trò chủ nhà của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tối 21-11, thay vì bó hẹp trong không gian khép kín của những sân vận động truyền thống, thành phố mang tên Bác đã chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn làm điểm hẹn khai hội.

Quyết định này không chỉ mở ra một diện mạo mới cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, mà còn khẳng định tư duy phát triển của một đô thị năng động, nơi tinh thần thể thao hòa quyện nhịp nhàng cùng nhịp sống văn hóa và du lịch.

TP HCM "vui như Tết" ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc X

Tối 21-11, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn và các tuyến đường ven sông đông người đổ về theo dõi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Từ sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn tìm vị trí hướng về sân khấu, chờ xem những tiết mục biểu diễn và khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng.

Dọc bờ sông, người dân vẫy chào các đoàn thể thao, ghi lại những màn trình diễn. Không khí náo nhiệt gợi liên tưởng đến những ngày lễ, Tết, khi các không gian công cộng của thành phố trở thành điểm hẹn vui chơi của người dân và du khách.

Hòa trong dòng người theo dõi lễ khai mạc, chị Thanh Xuân (38 tuổi, TP HCM) cho biết những ngày qua, thành phố trở nên rộn ràng hơn khi đón các đoàn thể thao về dự đại hội. Qua thông tin trên báo chí, chị biết TP HCM đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước sau 20 năm.

Theo chị Xuân, hình ảnh các đoàn thể thao lần lượt diễu hành, cùng sự cổ vũ của người dân, gợi nhớ đến “không khí A50, A80”. Nhiều người theo dõi tỏ ra phấn khích, liên tục vẫy tay chào các vận động viên.

Anh Bình Lê (42 tuổi, TP HCM) cũng theo dõi thông tin về đại hội qua báo, đài những ngày qua. Anh cho biết sự kiện thu hút sự quan tâm bởi quy mô tổ chức và không khí sôi động trước giờ khai mạc.

Ấn tượng với sự đầu tư của TP HCM cho đêm khai hội, anh kỳ vọng đại hội diễn ra thành công, để lại dấu ấn với các đoàn thể thao và khán giả cả nước.

Sức hút của lễ khai mạc còn lan tỏa trên mạng xã hội. Ghi nhận lúc 21h35 ngày 21-11, các cụm từ “Đại hội Thể thao toàn quốc”, “Khai mạc Đại hội Thể thao” và nội dung liên quan đến đoàn TP HCM xuất hiện trong phần gợi ý tìm kiếm trên TikTok. Trên Threads, chủ đề về đoàn thể thao TP HCM tại lễ khai mạc lọt mục thịnh hành, với 162.000 bài đăng được nền tảng hiển thị.

Sau lần đăng cai gần nhất vào năm 2006, TP HCM trở lại vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao toàn quốc. Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn làm nơi khai hội đưa sự kiện thể thao đến gần hơn với đời sống đô thị, đồng thời tạo dịp để người dân trực tiếp hòa mình vào ngày hội.

Công viên Bờ sông Sài Gòn tại phường An Khánh vốn là điểm đến hàng đầu của người dân và du khách mỗi khi muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố. Vị trí đắc địa này mở ra tầm nhìn tứ phía đắt giá, được bao quanh bởi dòng sông Sài Gòn uốn lượn, những cây cầu biểu tượng như cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son cùng nhưng tòa nhà biểu tượng của thành phố.

Ban tổ chức đã tận dụng chính không gian mở ấy làm phông nền thực cảnh, đưa ngày hội thể thao hòa thẳng vào hơi thở đời sống đô thị.

Kịch bản lễ khai mạc chủ đề "Khát vọng Vinh quang" đã phá vỡ khuôn mẫu của một buổi lễ thông thường để tôn vinh trọn vẹn chất thể thao qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên đã cùng nhau dệt nên bức tranh sống động qua hai chương "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng".

Trên sân khấu chính nổi bật với biểu tượng ngọn đuốc vàng cao hàng chục mét xòe cánh hoa, hệ thống màn hình LED cỡ lớn liên tục tái hiện những chuyển động giàu nội lực của các môn thể thao từ truyền thống đến hiện đại, kết nối hành trình trưởng thành của vận động viên từ sân chơi học đường đến đấu trường đỉnh cao.

Không khí lễ hội càng trở nên bùng nổ khi chính các vận động viên trực tiếp bước lên sân khấu và mặt nước để trình diễn kỹ thuật chuyên môn. Ngay trên mặt sàn sân khấu, những đường quyền dứt khoát, đẹp mắt của môn võ Vovinam hòa quyện cùng nhịp điệu uyển chuyển, tốc độ của bộ môn Patin và các màn nhào lộn trên không.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và những động tác thể thao chuẩn xác đã biến từng tiết mục thành một màn phô diễn sức mạnh thể chất đầy cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào của khán giả có mặt tại hiện trường.

Đỉnh điểm của sự giao thoa giữa thể thao và nghệ thuật chính là nghi thức rước đuốc đường thủy trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa thiêng khởi hành từ khu vực Bến Nhà Rồng lịch sử, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về lễ đài chính dưới sự tiếp sức của 21 vận động viên tiêu biểu.

Hộ tống ngọn đuốc là đội hình hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước cùng đoàn thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước Jetski, kết hợp cùng những màn trình diễn ván phản lực, Flyboard và dù lượn trên không trung. Mặt nước sông Sài Gòn lúc này thực sự trở thành một đường đua mở rực rỡ sắc màu, nơi tinh thần chinh phục được thắp sáng một cách đầy thuyết phục.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn và trình diễn, đêm khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn còn gửi đi lời chào trân trọng, hiếu khách của TP HCM dành cho khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong tổng số gần 4.000 chỗ ngồi trên khán đài, thành phố đã dành gần 2.000 vé miễn phí cho người dân đăng ký tham dự trực tiếp.

Khi 36 đoàn thể thao tiến qua lễ đài trong tiếng vỗ tay vang dội từ hai bên bờ sông, khoảng cách giữa khán giả và vận động viên dường như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho tình cảm ấm áp đặc trưng của con người phương Nam.

Sự chu đáo của đơn vị đăng cai còn được cụ thể hóa bằng hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội. TP HCM áp dụng miễn phí hoàn toàn vé tuyến Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt kết nối cho tất cả các thành viên mang thẻ Đại hội, giúp các đoàn thuận tiện di chuyển giữa nơi lưu trú và các địa điểm thi đấu.

Ở góc độ vĩ mô, việc đưa lễ khai mạc ra không gian công cộng mang tính biểu tượng cho thấy tầm nhìn dài hạn của TP HCM đối với sự phát triển của ngành thể thao. Thành phố không chỉ hướng đến việc tổ chức thành công 48 môn thi đấu với 973 bộ huy chương, mà còn định vị thể thao trở thành động lực thúc đẩy kinh tế dịch vụ, quảng bá du lịch và nâng tầm hình ảnh đô thị.

Dấu mốc 20 năm mới trở lại vai trò đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc càng mang nhiều ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa hoàn tất việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội về chung một ngày hội lớn.

Kỳ Đại hội lần này là thước đo thực chất để ngành thể thao đánh giá chiều sâu lực lượng, rà soát công tác đào tạo tại các địa phương, qua đó tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhất bổ sung cho các đội tuyển quốc gia hướng tới đấu trường ASIAD và Olympic.

Khi đài lửa Đại hội chính thức rực sáng bên bờ sông Sài Gòn, hành trình tranh tài kéo dài từ ngày 14-11 đến 12-12 cũng bước vào giai đoạn cao trào nhất. Đêm khai mạc không chỉ mở màn cho những cuộc so tài quyết liệt trên sân đấu, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển chuyên nghiệp, bài bản và giàu khát vọng của thể thao Việt Nam.