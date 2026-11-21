ANTD.VN - Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỉ số và nâng thành tích cá nhân lên 986 pha lập công trong sự nghiệp, nhưng lại đá hỏng phạt đền khi Al Nassr thua ngược Al Ahli 1-3 ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League, rạng sáng 21-11.

Al Nassr đã khởi đầu đầy thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân King Abdullah Sports City, nhưng không thể bảo toàn lợi thế trước Al Ahli. Cristiano Ronaldo là người đưa đội khách vượt lên dẫn trước, song cũng trở thành tâm điểm của tình huống bỏ lỡ đáng tiếc khi không thắng được cột dọc trên chấm phạt đền.

Phút 14, Samu Costa đoạt bóng và nhanh chóng chuyền cho Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha xử lý rồi tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ thành Edouard Mendy. Đây là bàn thắng thứ 8 của Ronaldo tại Saudi Pro League mùa này, đồng thời là pha lập công thứ 10 của anh cho Al Nassr trên mọi đấu trường.

Ronaldo tiến sát mốc 1.000 bàn,, Al Nassr vẫn nhận thất bại cay đắng (Ảnh: Al Nassr)

Đáng chú ý, bàn thắng giúp siêu sao 41 tuổi nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 986, tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn.

Tuy nhiên, niềm vui của Ronaldo không kéo dài lâu. Chỉ 4 phút sau bàn mở tỉ số, Al Nassr được hưởng phạt đền khi Saeed Baattia phạm lỗi với Awad Aman trong vòng cấm. Đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt, Ronaldo thực hiện cú sút bằng chân phải nhưng bóng lại tìm đến cột dọc bên trái khung thành.

CR7 hằn phải rất tiếc nuối vì ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Galeno ghi bàn gỡ hòa cho Al Ahli, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục tận dụng tốt những cơ hội có được. Phút 71, Ivan Toney thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Al Ahli vượt lên dẫn 2-1. Chỉ 4 phút sau, Roger Ibanez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, hoàn tất màn ngược dòng của đội chủ nhà.

Đây là thất bại thứ hai của Al Nassr tại Saudi Pro League mùa giải năm nay, khiến đội bóng của Ronaldo tụt xuống vị trí thứ ba với 28 điểm, bằng điểm Al Qadisiyah và kém đội đầu bảng Al Hilal 2 điểm.