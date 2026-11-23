ANTD.VN - Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, Ngày hội bóng rổ trẻ 3x3 Festival (VYB 3x3 Festival) khép lại bằng các trận chung kết hấp dẫn cùng lễ trao thưởng vào tối 22-11.

Diễn ra từ ngày 20 đến 22-11, Ngày hội bóng rổ trẻ 3x3 Festival (VYB 3x3 Festival) - giải đấu hợp phần thuộc hệ thống Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress Cup Ziaja 2026 (Khu vực Hà Nội) quy tụ 40 đội bóng (gồm 24 đội nam và 16 đội nữ), tranh tài ở 4 hạng đấu: Nam U18, Nữ U18, Nam Pro và Nữ Pro.

Các đội tham dự đến từ trường trung học phổ thông, câu lạc bộ, học viện, trung tâm đào tạo và cộng đồng bóng rổ trên địa bàn Hà Nội.

Chung kết các nội dung của giải diễn ra sôi nổi, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả

Sau ba ngày tranh tài, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất ở từng hạng đấu theo cơ cấu giải thưởng: 15 triệu đồng cho đội Vô địch, 10 triệu đồng cho đội Á quân, 7 triệu đồng cho mỗi đội đồng hạng Ba và 5 triệu đồng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP).

Tổng giá trị giải thưởng riêng cho hợp phần Ngày hội Bóng rổ trẻ - 3x3 Festival đạt 176 triệu đồng.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc

Giải Bóng rổ trẻ VnExpress Cúp Ziaja do Báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức thường niên từ năm 2024, với sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja và sự cố vấn chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF).

Lần đầu tiên được tổ chức trong hệ thống Giải Bóng rổ trẻ VnExpress Cúp Ziaja, VYB 3x3 Festival đánh dấu bước mở rộng về hình thức thi đấu, đồng thời mang đến không gian kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ.