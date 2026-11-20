ANTD.VN - Trong ngày ra mắt World Cup, U17 Việt Nam ghi tới 2 siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ và cống hiến một trận đấu quả cảm, ấn tượng trước đương kim Á quân châu Âu.

Tối 20-11, U17 Việt Nam bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam bằng trận ra quân bảng G gặp U17 Bỉ.

So với đương kim á quân châu Âu, U17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng như HLV trưởng Roland đã khẳng định, toàn đội sẽ tự tin và quyết tâm hướng tới màn trình diễn tốt nhất có thể trong mọi trận đấu.

Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ ghi bàn thắng lịch sử (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: VFF)

Ngay phút thứ 4 của trận đấu, U17 Việt Nam bất ngờ mở tỉ số. Từ quả phạt góc của đồng đội, Sỹ Bách tung cú đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm, đánh bại thủ môn U17 Bỉ. Siêu phẩm của Sỹ Bách không chỉ mang về bàn mở tỉ số mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam tại đấu trường World Cup.

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam thêm hưng phấn và suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm đầy táo bạo của Nguyễn Lực ở phút 31, song thủ môn đối phương đã chơi cảnh giác.

U17 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trong ngày ra mắt World Cup (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, U17 Bỉ gia tăng áp lực tìm bàn gỡ.

Đại diện châu Âu thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp với 3 bàn thắng liên tiếp ở các phút 37, 42 và 60.

Thế nhưng, U17 Việt Nam đã có thấy tinh thần quả cảm khi nỗ lực tới phút chót để tìm kiếm thêm bàn thắng,.

Phút 84, Nguyễn Lực sút phạt góc đưa bóng đi theo quỹ đạo cong rồi bay vào lưới U17 Bỉ trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Một siêu phẩm để đời dành cho Nguyễn Lực - tuyển thủ Việt Nam được FIFA dự báo là đáng xem nhất tại World Cup U17-2026.

Bên cạnh 5 bàn thắng, trận đấu còn gây chú ý với 2 tình huống khiếu nại đề nghị tăng từ thẻ vàng lên thẻ đỏ từ cả hai đội, song trọng tài không chấp thuận.

Dù để thua ngược 2-3 đáng tiếc song U17 Việt Nam có quyền tự hào với màn trình diễn trước U17 Bỉ, với 2 siêu phẩm - 2 bàn thắng ngay trong trận đấu ra mắt World Cup.

Phía trước thầy trò HLV Roland là hai trận đấu còn lại của bảng G, lần lượt gặp New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11.