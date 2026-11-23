ANTD.VN - Hạ gục Man United 4-0 trên sân nhà Anfield, Liverpool hiên ngang tiến vào top 4. Còn với MU, trận thua này khiến họ tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Tân HLV Pochettino vẫn còn rất nhiều việc cần làm nếu muốn đưa “Quỷ đỏ” quay trở lại đỉnh cao.

Man United hành quân tới Anfield trong bối cảnh họ vừa bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay cho Michael Carrick. Người hâm mộ kỳ vọng “Quỷ đỏ” sẽ lột xác sau chuỗi phong độ gây thất vọng.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân thực sự là một cơn ác mộng với thầy trò Pochettino. Phải chơi thiếu người từ sớm sau khi Leny Yoro bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8, Man United nhanh chóng vụn vỡ trước sức ép từ Liverpool.

Đầu tiên, Szoboszlai thực hiện cú đá phạt thành bàn đẹp mắt hạ gục Lammens ở phút thứ 10, sau đó ít lâu Rio Ngumoha có đường căng ngang thuận lợi để Florian Wirtz băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức ép nghẹt thở Liverpool tạo ra khiến Man United choáng váng. Sự thanh thoát của hàng công cũng là điểm tựa để thầy trò Adoni Iraola làm chủ trận đấu. Đặc biệt, bộ đôi Ngumoha - Wirtz thi đấu khá ăn ý, khuấy đảo hành lang cánh trái, đồng thời khoét sâu những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự MU.

Ngumoha và Wirtz làm khổ hàng phòng ngự MU (Ảnh: Getty Images)

Thầy trò Pochettino hầu như không có cơ hội để lên bóng, dấu ấn họ để lại chỉ dừng ở những pha phản công khá nhạt nhòa. Khối pressing tầm cao của Liverpool bóp nghẹt không gian mà MU cần để có thể triển khai lối chơi, khiến đội khách chỉ biết đưa bóng lên bằng những đường chuyền dài.

Phút 65, Barcola đi bóng tốc độ xé toang hàng phòng ngự của MU trước khi thực hiện đường căng ngang đầy thuận lợi cho Rio Ngumoha nâng tỷ số lên 3-0. Đó là thành quả tới từ chuỗi sức ép liên tục mà thầy trò Adoni Iraola đã tạo ra, với điểm nhấn chủ đạo ở 2 cánh.

Đến phút 82, Victor Munoz ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool. Trên khán đài, một lượng lớn cổ động viên MU lũ lượt rời sân. Có lẽ họ đã quá thất vọng với bộ mặt bạc nhược của đội bóng con cưng.

Những phút cuối cùng của trận đấu chứng kiến thầy trò Adoni Iraola chơi chậm hơn và tập trung bảo toàn lợi thế, qua đó kết thúc trận "Derby nước Anh" bằng màn trình diễn đầy thuyết phục trên sân nhà.

Munoz ấn định chiến thắng 4-0 của Liverpool trước đối thủ truyền kiếp (Ảnh: Getty Images)

Với kết quả này, Liverpool hiên ngang tiến vào top 4 còn Man United tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Xem ra HLV Pochettino còn rất nhiều việc cần làm để đưa “Quỷ đỏ” quay trở lại vị thế vốn có của mình.