ANTD.VN - Thất bại 0-4 trước Liverpool ngay trận đầu dẫn dắt MU khiến HLV Mauricio Pochettino cân bằng kỷ lục buồn tồn tại từ năm 1926, khi đội bóng này từng thua với cách biệt 4 bàn trong ngày ra mắt một nhà cầm quân.

Mauricio Pochettino không thể có màn khởi đầu tệ hơn trên cương vị HLV trưởng Man Utd. Trong chuyến làm khách tại Anfield ở vòng 11 Ngoại hạng Anh đêm 22-11, Quỷ đỏ nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool, qua đó tái hiện cột mốc đáng quên đã tồn tại suốt một thế kỷ.

Theo thống kê của Opta, trước Pochettino, chỉ có HLV Lal Hilditch từng phải nhận thất bại với cách biệt 4 bàn trong trận đầu tiên dẫn dắt MU. Tháng 10-1926, Hilditch, khi đó vừa thi đấu vừa đảm nhiệm vai trò huấn luyện, chứng kiến đội nhà thua Bolton 0-4 tại giải VĐQG.

MU thua Liverpool 0-4, Pochettino có màn ra mắt tệ nhất trong một thế kỷ (Ảnh: AP)

100 năm sau, Pochettino trở thành người tiếp theo đi vào cột mốc không mong muốn này. Nhà cầm quân người Argentina cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử Man Utd có trận ra mắt bằng cuộc đối đầu với một đội bóng vùng Merseyside.

Mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Pochettino tại Anfield. Ngay phút thứ 8, hàng thủ Man Utd mắc sai lầm nghiêm trọng khi Matthijs de Ligt phán đoán không tốt đường bóng dài, tạo điều kiện để Alexander Isak thoát xuống. Leny Yoro buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Liverpool và nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Theo Opta, đây là chiếc thẻ đỏ sớm nhất mà một cầu thủ MU phải nhận trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chơi thiếu người từ rất sớm, đội khách lập tức rơi vào thế chống đỡ.

Liverpool tận dụng lợi thế để liên tiếp trừng phạt đối thủ. Phút 10, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt thành bàn, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ ba phút sau, Florian Wirtz tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự Man Utd, đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-0.

Pochettino buộc phải điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một, đưa Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo nhằm củng cố hàng thủ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không thể giúp Man Utd ngăn được sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà.

Pochettino có khởi đầu bi quan cùng Quỷ đỏ (Ảnh: Getty Images)

Sau giờ nghỉ, Liverpool vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động. Rio Ngumoha ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 66, trước khi Victor Munoz ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng thành phố cảng ở phút 82.

Màn ra mắt của Pochettino vì thế trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những HLV tiền nhiệm gần đây. Trong số 10 nhà cầm quân gần nhất dẫn dắt MU, tính cả những người tạm quyền, ông là người thứ hai để thua ngay trận đầu tiên tại giải VĐQG, sau Erik ten Hag.

Năm 2022, Ten Hag cũng khởi đầu nhiệm kỳ bằng thất bại 1-2 trước Brighton trên sân Old Trafford ngày 7-8. Trước đó, Louis van Gaal thua Swansea 1-2 trong trận đấu chính thức đầu tiên năm 2014.

Thất bại trước Liverpool khiến Quỷ đỏ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu. Đáng lo hơn, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh 2026/27.