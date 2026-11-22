CHỦ NHẬT 22-11
13h30
Sân 3: THPT Quốc Oai - THPT Xuân Phương
Sân 4: THPT Phúc Lợi - THPT Tự Lập
14h30
Sân 1: THPT Phan Bội Châu HĐ - THPT Lê Quý Đôn HĐ
Sân 2: THPT Nguyễn Quốc Trinh - THPT Lê Lợi HĐ
Sân 3: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Nguyễn Du TO
Sân 4: THPT Hữu Nghị T78 - THPT Tây Hồ
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THỨ TƯ 25-11
13h30
Sân 1: THPT Chúc Động - THPT Văn Hiến
Sân 2: THPT Hà Nội Amsterdam - THPT Ngô Quyền ĐA
Sân 3: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Lê Văn Thiêm
Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Xa La
Sân 5: THPT Thanh Oai B - THPT Thực Nghiệm
14h30
Sân 1: THPT Vạn Xuân LB - THPT Phú Xuyên A
Sân 2: THPT Lương Thế Vinh - THPT Hoài Đức B
Sân 3: THPT MAY - THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4: THPT Nguyễn Huệ NĐ - THPT Phùng Khắc Khoan KL
Sân 5: THPT Phan Đình Phùng hoặc THPT Archimedes ĐA - THPT Green City Academy hoặc THPT Đoàn Kết HBT