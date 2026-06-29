Tối ưu “không gian thẳng đứng”: Từ chiến lược của Thủ đô đến hình mẫu tại Rivea Residences

ANTD.VN - Với Hà Nội, vươn cao không chỉ là câu chuyện của các tòa tháp, mà là cách thành phố tổ chức lại tài nguyên không gian trong một giai đoạn phát triển mới. Khi không gian ngầm, mặt đất và tầng cao được quy hoạch đồng bộ, đô thị có thêm dư địa để vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, vừa gìn giữ những lớp di sản đã làm nên bản sắc Thủ đô.

Hà Nội đẩy mạnh tái cấu trúc đô thị, khai thác tối đa không gian theo chiều thẳng đứng. (Ảnh: Meygroup)

Hà Nội chuyển từ đô thị “vết dầu loang” sang mô hình đô thị nén đa tầng

Sau nhiều thập kỷ mở rộng không gian đô thị, Hà Nội đang đứng trước bài toán phát triển ngày càng phức tạp: dân số cơ học gia tăng, hạ tầng mặt đất chịu áp lực lớn, trong khi vùng lõi lịch sử cần được bảo tồn như phần ký ức không thể thay thế của Thủ đô. Mô hình phát triển “vết dầu loang” từng giúp thành phố đáp ứng nhu cầu nhà ở trong các giai đoạn trước, nhưng cũng kéo theo hệ quả về khoảng cách di chuyển, áp lực giao thông và sự dàn trải trong sử dụng đất.

Trong bối cảnh mới hiện nay, tư duy quy hoạch của Hà Nội đang chuyển mạnh sang khai thác “tài nguyên không gian” theo chiều thẳng đứng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng, từng nhấn mạnh, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm cần tạo đột phá trong tái cấu trúc đô thị, khai thác tối đa không gian theo chiều thẳng đứng, bao gồm cả không gian ngầm và không gian trên cao. Đây không chỉ là câu chuyện của những tòa nhà cao tầng, mà là cách thành phố tổ chức lại giao thông, nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng trong một cấu trúc đô thị hiệu quả hơn.

Mô hình này giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng đất, giảm tải cho giao thông mặt đất và tạo dư địa để tái cấu trúc không gian xanh. Một thành phố vươn cao đúng nghĩa không chỉ cao hơn về hình khối kiến trúc, mà còn văn minh hơn trong cách phân bổ tài nguyên đất, tổ chức hạ tầng và chăm sóc đời sống cư dân.

Các tầng cảnh quan tại Rivea Residences đưa thiên nhiên lên cao, tạo nên những khoảng thở xanh xen giữa kiến trúc và đời sống cư dân. (Ảnh: CĐT)

Theo định hướng này, Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các trục giao thông công cộng (TOD) và đồng loạt khởi công hệ thống hạ tầng như 5 tuyến đường sắt đô thị, đường Vành đai 2.5 hay các tuyến kết nối Đông Nam thành phố nhằm hình thành mạng lưới đa cực, đa trung tâm tăng trưởng kết nối thông suốt và bổ trợ lẫn nhau. Khi hệ thống hạ tầng mới từng bước định hình lại bản đồ phát triển, những không gian sống tại tọa độ lõi hiện tại sẽ gia tăng giá trị mạnh mẽ nhờ khả năng kết nối đa hướng và sự hoàn chỉnh của hệ sinh thái tiện ích bao quanh.

Rivea Residences: Đặc quyền vươn cao trong tọa độ cận lõi

Trong bức tranh tái cấu trúc ấy, Rivea Residences tại Vĩnh Hưng, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 9 phút di chuyển,được xem như một hình mẫu thu nhỏ cho tầm nhìn Hà Nội tương lai, nơi không gian ở, tiện ích, thương mại và cảnh quan được phát triển theo trục thẳng đứng. Lợi thế của dự án đến từ vị trí kết nối linh hoạt với trung tâm Hà Nội, kề cận công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Từ nền tảng đó, khả năng vươn cao của Rivea Residences không đơn thuần là lợi thế thương mại, mà còn thể hiện một đặc quyền pháp lý và trách nhiệm: tối ưu hiệu suất sử dụng đất, giải phóng không gian mặt đất và tạo nên một chuẩn sống văn minh cho cư dân lõi đô thị.

Tinh thần đó được thể hiện rõ qua cấu trúc “tháp sinh thái đa tầng” tại Rivea Residences, bắt đầu từ tầng hầm và khối đế - nơi đảm nhiệm các chức năng thiết yếu của đời sống đô thị hiện đại. Với 4 tầng hầm, dự án đưa ra lời giải thiết thực đảm bảo slot đỗ xe tiêu chuẩn cho mỗi căn hộ, đồng thời dành nhiều không gian mặt đất hơn cho cảnh quan, tiện ích và sinh hoạt cộng đồng. Riêng chủ nhân các căn duplex The Rey Edition còn sở hữu chỗ đỗ xe định danh, một đặc quyền tương xứng với tiêu chuẩn của dòng sản phẩm giới hạn.

Trong khi đó, 6 tầng khối đế mang đến không gian thương mại - dịch vụ cao cấp, cùng hàng loạt những tiện ích giải trí, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình như: bể bơi, golf 3D, phòng party room, khu vui chơi trẻ em… Xen giữa các tầng căn hộ, thiên nhiên được “cấy” dọc theo chiều cao công trình qua các tầng tiện ích cảnh quan xanh do Belt Collins tư vấn thiết kế. Những khoảng xanh như vườn thiền, vườn yoga, vườn đọc sách, khu thư giãn và các khoảng đệm xanh giữa tầng không tạo nên một mạch cảnh quan nối tiếp, đưa thiên nhiên len vào nhịp sống hằng ngày của cư dân, từ không gian chung đến ban công từng căn hộ.

Không gian sống tôn vinRivea Residences - nơi không gian ở, tiện ích, thương mại và cảnh quan được tổ chức hài hòa theo chiều thẳng đứng. (Ảnh: CĐT)h bản sắc riêng của giới tinh hoa

Lên đến tầng mái, không gian sống tại Rivea Residences chuyển sang một sắc thái khoáng đạt, tĩnh tại và giàu tính biểu tượng. Tại đây, cầu Khởi Nguyên kết nối hai tòa tháp, trở thành điểm hội tụ của “dòng chảy” kiến trúc, đồng thời mở ra một tầng trải nghiệm trên cao với biểu tượng check-in “La bàn di sản”, đài ngắm sao cùng các không gian thư giãn, gặp gỡ và vận động ngoài trời. Từ cao độấy, cư dân có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố, cảm nhận một Hà Nội đang từng ngày tái thiết, vươn cao nhưng vẫn lưu giữ những ký ức thân thuộc.

Với Rivea Residences, MEYGROUP không chỉ phát triển những mét vuông căn hộ cao tầng thuần túy. Dự án cho thấy một cách tiếp cận khác về nhà ở trung tâm: tối ưu không gian theo chiều cao, đưa tiện ích và cảnh quan vào từng tầng sống, đồng thời tạo nên một tác phẩm kiến trúc đi trước thời đại, một di sản truyền đời vững chãi đồng hành cùng hành trình vươn tầm của Hà Nội tương lai.