Anh: Đang đi đường, thiếu nữ bị sát thương bất ngờ

ANTD.VN - Thiếu nữ 17 tuổi đã bị đâm vào cổ ở tây bắc nước Anh, chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng dao ở Belfast gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và các cuộc bạo loạn chống người nhập cư.

Hiện trường vụ tấn công

Cảnh sát Lancashire ngày 13-6 cho biết, người đàn ông 30 tuổi sinh ra ở Anh, gốc Pakistan, đã bị bắt giữ vì bị tình nghi âm mưu giết người sau vụ việc xảy ra tại thị trấn Brierfield.

Trước đó, các nhân viên cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về việc một thiếu nữ bị đâm vào chiều 12-6. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy kẻ tấn công tiếp cận từ phía sau cô gái đang đội mũ trùm đầu, và đâm nạn nhân hai nhát vào cổ.

“Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng rất may, vết thương của cô gái không nguy hiểm đến tính mạng”, cảnh sát cho biết, “Sau khi được điều trị và chăm sóc, cô ấy đã được xuất viện và đang hồi phục tại nhà”.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm căng thẳng leo thang trên khắp nước Anh và Bắc Ireland.

Đầu tuần này, đối tượng người Sudan, Hadi Alodid đã tấn công một người đàn ông ở Belfast, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, hắn bị bắt vì bị tình nghi âm mưu giết người. Vụ tấn công này đã làm bùng phát các cuộc bạo loạn chống người nhập cư trên khắp Belfast và những khu vực khác ở Bắc Ireland, với nhiều tòa nhà dân cư, cửa hàng và phương tiện bị đốt cháy.

Bạo lực xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài về chính sách nhập cư và tị nạn ở Anh, sau nhiều vụ án giết người và hiếp dâm liên quan đến người di cư trong những năm gần đây.