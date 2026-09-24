Xăng E10RON95 vượt 27.000 đồng/lít

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tiếp tục tăng từ 15h hôm nay (24-9). Kể từ đầu tháng 9, giá xăng dầu đã tăng liên tiếp, chủ yếu do ảnh hưởng từ giá xăng dầu trên thế giới.

Giá xăng trong nước tiếp tục tăng

Từ chiều nay, xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Giá dầu diezel 0,05S kỳ này tăng nhẹ hơn so với kỳ trước, thêm 552 đồng/lít, giá bán tối đa 30.497 đồng/lít; Dầu mazut 180 CST 3,5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thứ tư liên tiếp của xăng dầu trong tháng 9. Kỳ này, liên Bộ Công Thương- Tài chính không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặc dù giá xăng dầu trong nước tăng trở lại song theo Bộ Công Thương, giá xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận. Theo đó, được Chính phủ trợ giá song giá xăng tại Thái Lan vẫn là 31.296 VNĐ/lít; Campuchia: 33.687 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá), và đặc biệt là tại Lào, giá xăng đang là 52.392 VNĐ/lít.

Về giá dầu, Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít; Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào: 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá).