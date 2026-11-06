GELEX: Chi phí lãi vay tăng hơn 80%, rót thêm gần 15.000 tỷ vào 8 doanh nghiệp

ANTD.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, GELEX ghi nhận khoản đầu tư vào các công ty liên kết tăng gần 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động mở rộng đầu tư diễn ra trong bối cảnh chi phí lãi vay quý III tăng hơn 80% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn cũng tiếp tục gia tăng.

Đầu tư vào công ty liên kết tăng gấp 6 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt gần 13.956 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 2.778 tỷ đồng, tăng khoảng 51%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn đạt khoảng 39.158 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.817 tỷ đồng.

GELEX rót thêm gần 15.000 tỷ vào 8 doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2026.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2026 của doanh nghiệp đạt hơn 882 tỷ đồng, tăng khoảng 13%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lại giảm mạnh.

Theo đó, chỉ tiêu này chỉ đạt gần 246 tỷ đồng, giảm khoảng 60,5% so với mức gần 622 tỷ đồng trong quý III/2025.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, một biến động đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của GELEX là quy mô đầu tư vào các công ty liên kết tăng mạnh.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2026, giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của GELEX đạt hơn 17.831 tỷ đồng, trong khi thời điểm đầu năm chỉ ghi nhận gần 2.947 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, khoản mục này đã tăng gần 14.884 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 6 lần.

Trong danh mục đầu tư, đáng chú ý có CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise với giá trị ghi nhận hơn 8.088 tỷ đồng; Công ty TNHH FIH Việt Nam hơn 3.325 tỷ đồng; CTCP Bất động sản Citynest hơn 1.729 tỷ đồng; CTCP Viglacera Đông Triều hơn 1.291 tỷ đồng và CTCP Bất động sản Landora hơn 736 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục còn có các khoản đầu tư tại một số doanh nghiệp khác như CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera, CTCP Viglacera Hưng Yên và CTCP Viglacera Tiên Sơn.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác của GELEX cũng tăng gần 4 lần, lên 1.282 tỷ đồng, với hơn 963 tỷ đồng chưa có thuyết minh do doanh nghiệp chưa xác định được giá trị đầu tư hợp lý.

Chi phí lãi vay tăng mạnh, dư nợ vay tiếp tục đi lên

Trong khi quy mô đầu tư gia tăng, chi phí sử dụng vốn của GELEX cũng có dấu hiệu tăng đáng kể.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, riêng quý III/2026, chi phí lãi vay của GELEX lên tới khoảng 588,6 tỷ đồng, tăng hơn 82% so với mức hơn 323,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này đáng chú ý khi lợi nhuận trước thuế trong quý chỉ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Có thể thấy, chi phí lãi vay đang gia tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, tạo thêm áp lực lên hiệu quả kinh doanh của tập đoàn.

Áp lực này cũng thể hiện trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của GELEX vào khoảng 33.426 tỷ đồng, tăng gần 4.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 16.163 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng. Dư nợ vay dài hạn ở mức hơn 17.263 tỷ đồng, cũng cao hơn so với thời điểm đầu năm.

Việc dư nợ vay tăng trong bối cảnh tập đoàn mở rộng danh mục đầu tư đặt ra yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, với những khoản đầu tư có quy mô lớn, khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận tương xứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trang trải chi phí vốn trong dài hạn.

Ở góc độ dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho thấy trong 9 tháng đầu năm, GELEX ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương khoảng 3.464 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm tới hơn 17.467 tỷ đồng.

Trong kỳ, tập đoàn chi khoảng 16.128 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác và hơn 6.731 tỷ đồng để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Ở chiều ngược lại, GELEX thu hồi khoảng 3.893 tỷ đồng từ hoạt động cho vay, bán lại các công cụ nợ.

Để bù đắp nhu cầu vốn, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương khoảng 9.158 tỷ đồng. Riêng tiền thu từ đi vay trong 9 tháng đạt hơn 36.741 tỷ đồng, trong khi tiền chi trả nợ gốc vay gần 29.803 tỷ đồng.

Một chỉ tiêu khác cũng đáng chú ý là lượng tiền và tương đương tiền của GELEX có xu hướng suy giảm.

Tại ngày 30/9/2026, tập đoàn ghi nhận hơn 3.774 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm từ mức hơn 8.617 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, lượng tiền mặt và tương đương tiền đã giảm khoảng 4.843 tỷ đồng, tương đương hơn 56%.