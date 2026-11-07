Thương hiệu bút bi Thiên Long về tay người Nhật

ANTD.VN - Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản vừa hoàn tất nhận 47% vốn của Thiên Long từ cổ đông lớn TLAT, và dự kiến tiếp tục chào mua công khai thêm cổ phiếu để đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố thông tin về việc Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) vào ngày 6/11, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước khi hoàn tất chuyển nhượng, TLAT là cổ đông lớn nhất của Thiên Long, sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản hoàn tất mua 47% vốn của Thiên Long từ cổ đông lớn TLAT

Các bước tiếp theo, bao gồm việc chào mua công khai cổ phiếu TLG, sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định. Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết các diễn biến nêu trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của TLG. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Cuối năm trước, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhật Bản này sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Thông báo mới nhất không xác nhận tổng giá trị của thương vụ. Tuy nhiên, theo công bố từ Kokuyo hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp Nhật dự tính chi khoảng 27,6 tỷ yen (tương đương 4.700 tỷ đồng vào thời điểm đó).

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, tiền thân là Cơ sở bút bi Thiên Long, doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm tại Việt Nam. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio.

9 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, tăng khoảng 12,5%.

Trong khi, Kokuyo thành lập năm 1905, là tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, Kokuyo hiện kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus, đồng thời đã hợp tác TLG trong các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM).