Bảo Minh ra mắt nhận diện mới, kết nối cộng đồng sáng tạo để lan tỏa nông sản Việt

ANTD.VN - Ngày 7-11, trong khuôn khổ kỷ niệm 31 năm thành lập, Nông sản Bảo Minh tổ chức chương trình ra mắt nhận diện thương hiệu “Ấn tín Nông sản Việt”, giới thiệu sản phẩm mới và đồng hành cùng Cộng đồng "Thương hiệu lan toả và Content tích cực".

Bắt đầu xây dựng thương hiệu từ năm 1995 trên nền tảng gia đình bốn đời gắn bó với nghề gạo, Bảo Minh theo đuổi tâm nguyện “Nơi hội tụ gạo ngon Đất Việt”. Doanh nghiệp từng bước kết nối vùng nguyên liệu từ Tây Bắc đến đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, cùng bà con và các nhà khoa học gìn giữ đặc sản, nâng chất lượng và tìm đầu ra.

Nông sản Bảo Minh đón nhận Bằng khen của VCCI nhân kỷ niệm 31 năm thành lập

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, đến nay Bảo Minh hiện kết nối khoảng 8.000 điểm bán, phát triển các kênh siêu thị, đại lý, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn, thương mại điện tử và livestream, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu. Các đối tác phân phối gồm GO!, WinMart, LOTTE Mart, AEON cùng nhiều hệ thống, đại lý trên cả nước.

Danh nghiệp đang kết nối có gần 1.000 mặt hàng nông sản, đặc sản từ các vùng miền thuộc 34 tỉnh, thành, trong đó có sản phẩm OCOP. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành nông nghiệp, địa phương và đơn vị đồng hành, Bảo Minh tham gia livestream giới thiệu sản phẩm cùng ngành nông nghiệp Hà Nội và các tỉnh.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng giám đốc Bảo Minh phát biểu tại sự kiện

Bảo Minh ra mắt nhận diện mới

Bảo Minh là đơn vị đồng hành cùng Cộng đồng "Thương hiệu lan toả và Content tích cực" do Jin Pro Netwwork khởi xướng và Báo An ninh Thủ đô bảo trợ truyền thông, nhằm kết nối nhà sản xuất, hợp tác xã, KOL/KOC và người sáng tạo nội dung. Bảo Minh định hướng cung cấp thông tin nguồn gốc, tư liệu vùng trồng, mẫu trải nghiệm và phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, xúc tiến tiêu thụ trên nền tảng số.

Tại sự kiện, Bảo Minh vinh dự đón nhận Bằng khen tập thể và cá nhân do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng; ra mắt bộ nhận diện mới và sản phẩm chiến lược; ký kết hợp tác chiến lược với đối tác.

Sự kiện kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã, đối tác phân phối và cộng đồng KOL/KOC, hướng tới một mục tiêu chung: đưa giá trị nông sản đến gần người tiêu dùng, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho người làm ra sản phẩm.