Từ năm 2027, học sinh, sinh viên diện khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Từ 1-1-2027, học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 02/11/2026 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Chính sách hỗ trợ trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, gồm học phí, sách vở, phương tiện học tập, ăn ở, đi lại và các khoản chi phí khác. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách tín dụng mới tạo thêm nguồn hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập.

Ba nhóm học sinh, sinh viên được vay vốn

Theo Quyết định, người học thuộc một trong ba trường hợp sau được vay vốn:

Thứ nhất, mồ côi cả cha và mẹ; hoặc có cha và mẹ cùng không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích; hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Thứ ba, có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học.

Đối với trường hợp thứ nhất và thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối tượng được vay vốn. Riêng trường hợp thứ ba phải có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định căn cứ vào nhu cầu vay vốn và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trong thời gian từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi kết thúc khóa học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Người vay bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu sau 12 tháng kể từ ngày người học được cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt.

Tạo thuận lợi cho người học trong tiếp cận vốn vay

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng. Học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn nếu hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Chính sách tín dụng mới góp phần hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học tập.

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất cần có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm người học phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để Ngân hàng làm căn cứ giải ngân. Ngân hàng không giải ngân trong thời gian người học nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập hoặc khi bị buộc thôi học, tự thôi học.

Quyết định giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương có cơ sở đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát việc thực hiện.

Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 01/01/2027 tiếp tục thực hiện theo cam kết đã ký; mức vay tối đa theo Quyết định này áp dụng đối với các khoản giải ngân kể từ ngày 01/01/2027.