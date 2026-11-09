Vốn khởi điểm của doanh nghiệp mới trung bình là bao nhiêu?

ANTD.VN - Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong mười tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, cao hơn với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp thành lập mới giảm nhẹ về số lượng nhưng tăng về quy mô vốn

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, riêng trong tháng 10, doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể, thêm 8,7% về số doanh nghiệp và 45% về vốn đăng ký so với tháng 9. Tuy vậy, lũy kế 10 tháng, doanh nghiệp mới vẫn giảm nhẹ.

10 tháng qua, cả nước có gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.138,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 799,4 nghìn lao động.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 0,4% về số doanh nghiệp, giảm 17,4% về số lao động nhưng tăng 34,3% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong mười tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong mười tháng năm 2026 lên hơn 243,6 nghìn doanh nghiệp, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 10 tháng năm 2026 có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 40,0 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,1%; gần 120,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 3,4%.

Tính chung mười tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 92,0 nghìn doanh nghiệp, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; hơn 33,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%; gần 56,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8%. Bình quân một tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.