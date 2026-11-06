Đồng hành doanh nghiệp, ABBank triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng

ANTD.VN -Bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước, ABBank triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng “Đồng hành doanh nghiệp – Vững bước tăng trưởng”, giảm lãi suất tới 2%/năm. Động thái này không chỉ tháo gỡ rào cản chi phí vốn cho các doanh nghiệp mà còn khẳng định triết lý đồng hành lâu dài cùng cộng đồng kinh doanh.

Nắn dòng vốn vào các động lực tăng trưởng bền vững

Chương trình tín dụng ưu đãi của ABBank được áp dụng rộng rãi cho cả khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu, từ phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cho đến các khách hàng bán buôn. Dòng vốn với lãi suất ưu đãi tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh các danh mục truyền thống, chương trình còn mở rộng sang những dự án trọng điểm có đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, cùng các dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Định hướng này bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xác định doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và nguồn lực chính cho đột phá phát triển quốc gia.

Trước đó, chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 50% GDP và tạo ra hơn 40 triệu việc làm cho nền kinh tế. Đây cũng là nhóm khách hàng đông đảo nhất của hệ thống ngân hàng thương mại.

Khi mức lãi suất vay giảm tối đa 2%/năm, hiệu quả tài chính được chuyển hóa trực tiếp vào bài toán vận hành hàng ngày cũng như kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp. Ước tính đối với một doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, trên một khoản vay vốn lưu động 10 tỷ đồng, mức giảm 2%/năm giúp tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng chi phí tài chính mỗi năm.

Khoản tiền này có thể được tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, giúp doanh nghiệp chủ động tích trữ nguyên vật liệu khi giá thuận lợi, duy trì chính sách công nợ giữ chân khách hàng hoặc giải tỏa áp lực xoay vòng vốn.

Trong các nhóm khách hàng thụ hưởng ưu đãi, doanh nghiệp SME đặc biệt nhạy cảm với lãi suất cho vay. Biên lợi nhuận mỏng cùng sự phụ thuộc vào vốn vay ngắn hạn để xoay vòng khiến chi phí lãi vay trở thành một trong những cấu phần nhạy cảm nhất trong bảng cân đối kế toán của nhóm SME.

Gói tín dụng 1.000 tỷ đồng, vì thế, trở thành cầu nối tài chính thiết thực, chuyển hóa nguồn lực ưu đãi thành sự vững vàng cho doanh nghiệp và sự an tâm bền vững cho gia đình.

Từ gói tín dụng đúng thời điểm đến tầm nhìn phát triển dài hạn

Để dòng vốn ưu đãi sớm đi vào hoạt động kinh doanh, ABBank đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quản trị dòng tiền qua nền tảng ABBank Business, với các tiện ích như mở tài khoản trực tuyến, phê duyệt lệnh trên di động, đề nghị giải ngân, trả lương theo lô và chuyển tiền quốc tế. Mỗi thủ tục được rút gọn đồng nghĩa với việc khoản vay đến tay doanh nghiệp sớm hơn, điều đôi khi có giá trị không kém ưu đãi tài chính.

Đại diện ABBank nhận giải thưởng tại Lễ trao thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam 2026”

Hiệu quả của hướng đi này đã được các tổ chức uy tín ghi nhận. Ngày 14/10/2026, ABBank được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”, với hệ sinh thái ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giao dịch trực tuyến của khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng ABBank Business đã tăng từ 73% lên 90%, cho thấy mức độ tiếp nhận của chính người dùng.

ABBank đẩy mạnh phát triển các giải pháp ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện và đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng

Với ABBank, chuyển đổi số là việc biến công nghệ thành giải pháp cho những nhu cầu tài chính có thật của khách hàng, theo ba giá trị trụ cột gồm: Am tường, Thấu cảm và Linh hoạt gắn với định vị “Ngân hàng Kiến tạo Hạnh phúc”. Khi mọi điểm chạm hành chính được rút gọn, từ quy trình mở tài khoản đến phê duyệt lệnh thanh toán, công nghệ không chỉ tối ưu hóa thời gian vận hành trên hệ thống mà còn giải phóng nguồn lực lãnh đạo, giúp chủ doanh nghiệp tập trung toàn lực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Gói tín dụng lần này cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng về khối khách hàng doanh nghiệp mà ABBank triển khai liên tục thời gian qua. Trước đó, cuối tháng 10/2026, ngân hàng ký kết hợp tác toàn diện với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và sản xuất, mở rộng khả năng cung cấp giải pháp tài chính gắn với hoạt động vận hành thực tế của từng ngành.

Nhìn tổng thể, từ nền tảng số ABBank Business, gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho đến chuỗi hợp tác cùng doanh nghiệp đều hướng về cùng một đích đến duy nhất: đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả, đưa dòng vốn vào nền kinh tế nhanh chóng. Đó là cách ABBank đưa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” chuyển thành những quyết định kinh doanh cụ thể, tạo giá trị cho cộng đồng và khách hàng.