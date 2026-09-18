Xác định tồn tại, tập trung khắc phục để hoàn thành chỉ tiêu công tác

ANTD.VN - Sáng 18-9, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, 21 đơn vị Công an cấp xã của CATP Hà Nội đã sơ kết chỉ tiêu công tác 9 tháng năm 2026.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của 21 công an cấp xã gồm Hà Đông, Dương Nội, Hòa Phú, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Thanh Xuân, Thanh Oai, Tam Hưng, Chương Mỹ, Xuân Mai, Trần Phú, Dân Hòa, Phú Nghĩa, Bình Minh, Tây Phương, Quảng Bị, Phương Liệt, Hòa Lạc, Phú Lương, Hạ Bằng và Khương Đình; đánh giá ưu, nhược điểm của các đơn vị...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị

Điều hành phần thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đã yêu cầu một đơn vị Công an cấp xã đang có nhiều tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác nêu khó khăn, giải trình, cam kết hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Biểu dương, ghi nhận kết quả của công an 21 xã trong 9 tháng vừa qua, chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chỉ ra các tồn tại của Công an một số xã, đặc biệt là các đơn vị thuộc “nhóm cuối” trong xếp hạng thi đua của 126 xã; yêu cầu kiểm chứng, nhìn lại phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an xã, phường, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm để không tái diễn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhìn nhận chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm công tác, vì vậy 21 đơn vị công an xã, phường cần quán triệt sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, lấy kết quả 3 tháng cuối năm làm thước đo cuối cùng để đánh giá năng lực của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, nhất là đơn vị “nhóm cuối” phải nghiêm túc nhìn thẳng vào thực trạng, không được có tư tưởng “9 tháng đã cơ bản xong, còn 2 tháng để tính sau”.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo tóm tắt kết quả công tác của 21 công an cấp xã

Ngay sau hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu từng đơn vị phải tổ chức rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao từ đầu năm, đối chiếu với kết quả thực hiện đến thời điểm này; cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải tăng cường bám sát địa bàn, bám sát cơ sở trong giai đoạn nước rút, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp đôn đốc những phần việc còn lại, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn phát sinh, không để tình trạng “đầu năm chạy, cuối năm chờ báo cáo”, khoán trắng cho cấp dưới, chỉ ngồi chờ số liệu tổng hợp…

Tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác và công tác nghiệp vụ cơ bản còn lại của năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu từng đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án nước rút, cụ thể là từng tháng, từng tuần đối với những chỉ tiêu chưa đạt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, tổ chức kiểm đếm công việc, tiến độ hàng tuần trong các buổi giao ban…

Lấy phòng ngừa là chính, cơ sở là địa bàn trọng tâm

Trong công tác an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu 21 Công an xã phường giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc trật tự an toàn xã hội trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027 bởi đây là thời điểm tội phạm thường gia tăng hoạt động, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp.

Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Do đó, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu thủ trưởng 21 đơn vị Công an xã, phường phải chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, gắn với sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương không chờ đến dịp sát Tết mới triển khai. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào; không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự…

Dồn sức kiềm kiềm chế, giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong quý IV; đặc biệt giải quyết các vụ án, vụ việc tin báo tố giác tồn đọng trước khi kết thúc năm công tác.

“Tôi yêu cầu Trưởng Công an các xã, phường phải rà soát lại toàn bộ các vụ việc, vụ án còn tồn đọng từ đầu năm đến nay, xác định rõ nguyên nhân chậm giải quyết, đề ra thời hạn giải quyết dứt điểm trước khi kết thúc năm 2026, tuyệt đối không để tồn đọng chuyển sang năm sau, tạo tiền lệ xấu cho công tác điều hành” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục đấu tranh với tội phạm núp bóng cờ bạc, doanh nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy; tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên, tội phạm sở hữu, cờ bạc, các loại tội phạm nổi lên theo từng cái địa bàn.

“Từng địa bàn trọng điểm, từng điểm phức tạp đã được xác định từ đầu năm phải được đánh giá lại một cách thực chất, không chấp nhận tình trạng “chuyển hóa trên báo cáo”, mà phải đi vào thực chất” – đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu.

Cùng với đó, đề nghị chỉ huy các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, lấy nhân dân làm trung tâm phòng chống tội phạm”.

Siết chặt quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, không để phát sinh sơ hở, khoảng trống quản lý trong cái giai đoạn cuối năm; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ nhân dân đã đề ra trong năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chuẩn bị công tác xây dựng lực lượng 2026 gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ thực chất…