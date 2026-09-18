Cô giáo xả thân cứu học sinh bị xe tải cán được trao tặng Huân chương Dũng cảm

ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An - người đã xả thân cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An - người đã xả thân cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng của người khác trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, vào chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy bé.

Bé được an toàn nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được đưa đi cấp cứu tại Nghệ An, sau đó gia đình chuyển ra Hà Nội điều trị.

Hoàn cảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền rất khó khăn. Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Biến cố xảy ra, hai em bé hiện ở với ông bà ngoại. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc cô Hiền tại bệnh viện.

Chiều 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng thăm hỏi, biểu dương hành động cao đẹp của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Cô Hiền là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hy sinh vì học trò. Được biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền trước hành động cao cả này.

Tấm gương hy sinh vì học trò của cô Hiền được người dân cả nước quan tâm và ủng hộ tài chính với mong muốn khắc phục phần nào khó khăn của cô giáo trẻ sau khi phục hồi quay trở về với cuộc sống và công việc.