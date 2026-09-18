Hà Nội chuẩn bị giao chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển công dân đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai...

Hà Nội yêu cầu thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17/9/2026 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thành lập (kiện toàn) Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp; tổ chức quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2027; giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương; phúc tra kết quả, quy trình công tác tuyển quân của địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

Công an Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Công an cấp xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, không để sót, lọt đối tượng; chỉ đạo xác minh, thẩm định bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Sở Y tế được giao chủ trì tham mưu với UBND Thành phố quyết định thành lập các Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực phù hợp với từng địa bàn; hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân từ rà soát nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thâm nhập, chốt quân số, quyết định gọi công dân nhập ngũ đúng luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao...

UBND TP cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm quy trình các bước và chất lượng công tác tuyển quân ở cấp xã. Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.