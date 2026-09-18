Hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được hưởng phụ cấp cao nhất, không phụ thuộc vào phân loại, xếp hạng trường?

ANTD.VN - Cán bộ quản lý giáo dục phổ thông dự kiến sẽ được hưởng phụ cấp không phụ thuộc vào việc phân hạng trường, phân loại, xếp hạng cơ sở giáo dục.

Dự thảo quy định mới sẽ bảo đảm quyền lợi khi điều động, biệt phái, thay đổi vị trí việc làm hoặc thay đổi mức phụ cấp

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là chuyển từ cách xác định phụ cấp gắn với hạng trường, phân loại cơ sở sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý tương ứng loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III. Chẳng hạn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT) được hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55; đối với trung học cơ sở (THCS), hệ số hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay, dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở. Cụ thể, hiệu trưởng trường THPT hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng trường THCS hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45; hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50, phó hiệu trưởng trường tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Cách tiếp cận này loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp, cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm theo biến động số lượng học sinh để xác định hệ số phụ cấp chức vụ, đặc biệt đối với thủ tục phân loại, xếp hạng các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp (với tổng cộng 5 hạng được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí). Đồng thời, tiết kiệm kinh phí thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết phản ánh kiến nghị ở địa phương và cơ sở.

Dự thảo Nghị định thiết kế các nhóm mức phụ cấp theo từng loại hình cơ sở giáo dục.

Ở giáo dục đại học, mức phụ cấp được phân theo Đại học Quốc gia, đại học vùng, đại học đào tạo đa ngành ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện, trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia, đại học vùng và các đơn vị trực thuộc.

Dự thảo cũng quy định các trường đại học được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm hoặc là cơ sở đào tạo giáo viên thì được cộng thêm 0,1 vào phụ cấp chức vụ của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, dự thảo phân biệt mức phụ cấp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp và trường trung học nghề; đồng thời có cơ chế cao hơn đối với trường cao đẳng trọng điểm, trường cao đẳng chất lượng cao hoặc trường có từ 3 phân hiệu, địa điểm khác trở lên.

Dự thảo bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ quản lý trường trung học nghề, tương đương với trường trung học phổ thông (theo Nghị quyết số 71-NQ/TW).

Theo dự thảo, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đặc thù.

Cập nhật đồng bộ, bám sát quy định của Luật Nhà giáo 2025, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, dự thảo lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”, căn cứ vào cấp quản lý, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định. Qua đó, chính sách có thể linh hoạt hơn đối với các cơ cấu tổ chức mới, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào danh mục chức danh được quy định từ trước.

Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo Nghị định quy định trường hợp được điều động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mà mức phụ cấp mới thấp hơn thì được bảo lưu mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến khi có quyết định bổ nhiệm mới, miễn nhiệm. Nếu mức mới cao hơn, được hưởng mức phụ cấp mới từ tháng tiếp theo thời điểm quyết định có hiệu lực.

Đối với trường hợp thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân hoặc thay đổi vị trí việc làm theo nguyện vọng, mức phụ cấp cũ được bảo lưu tối đa 6 tháng.

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa bổ nhiệm hiệu trưởng, giám đốc, người được giao phụ trách hoặc giao quyền được hưởng mức phụ cấp của hiệu trưởng, giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Đây là cơ chế quan trọng nhằm hạn chế tác động giảm thu nhập đột ngột đối với cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp, điều động và kiện toàn tổ chức.