Sáng sắc xanh trên cánh đồng ngập nước

Trung tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng Công an xã Phúc Thọ cho hay, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, tại địa bàn có khu vực Đồi Ó thuộc thôn Cung Sơn, tuyến đường độc đạo vào khu vực này bị ngập sâu trên 1m. Cánh đồng lúa của nhân dân khu vực này đã chín đến ngày thu hoạch, trong khi nước lũ lên nhanh, đặt ra yêu cầu khẩn trương thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại.

Lúa chín rộ trên những cánh đồng ngập sâu

“Phát huy tinh thần của phong trào thi đua Ba nhất – gần dân nhất, nêu cao tính xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, chỉ huy Công an xã Phúc Thọ đã phát động trong CBCS tự nguyện xuống đồng giúp dân gặt lúa. Rất nhiều cánh tay đã xung phong và chiều 17-9-2026, chúng tôi đã chủ động liên hệ, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ dân gặt lúa tại những thửa ruộng nước ngập sâu” – chỉ huy Công an xã Phúc Thọ thông tin.

Có những chỗ ngập sâu gần 1m

Bước chân ra khu vực ngập sâu, mênh mang nước, chỉ có những bông lúa chín “cố sức mình” vươn khỏi chỗ ngập, Đại uý Hoàng Công Anh - cán bộ tổ Cảnh sát khu vực trào dâng một niềm cảm xúc khó tả. Là người con lớn lên cùng hạt lúa, củ khoai, nhưng Thạch Thất, Hà Nội quê hương anh hiếm khi bị ngập trong biển nước như thế này.

Đại úy Hoàng Công Anh tay liềm thoăn thoát gặt lúa

“Cánh đồng ấy là mồ hôi, nước mắt của người dân giữa những ngày hè nắng cháy da mà giờ đây có thể không được hưởng thành quả. Họ cũng như người cha, người mẹ, gia đình của chúng tôi vậy” – Đại úy Hoàng Công Anh chia sẻ.

Thượng úy Đỗ Văn Toàn và Đại úy Nguyễn Viết Sử nở nụ cười vui khi giúp đỡ nhân dân

Không một phút giây ngần ngại, chần chừ 3 CBCS thuộc tổ Cảnh sát khu vực xắn quần lội xuống khu vực ngập sâu, mặc cho lá lúa cào xước chân tay, tay liềm, tay thuyền, các anh thành thạo như một nông dân thực thụ, thu hoạch “công sức” của người dân.

Hình ảnh đẹp của CBCS Công an xã Phúc Thọ

Ông Nguyễn Tiến Đào, người dân thôn Cung Sơn xúc động, nhìn CBCS Công an xã không “phụ kiện hỗ trợ” mà vẫn sẵn sàng xuống đồng giúp chúng tôi gặt lúa thấy ấm áp vô cùng. “Ngâm người nhiều giờ trong nước, đôi tay xước xát, trắng bợt nhưng các anh vẫn cười vui, tranh thủ trò chuyện với nhân dân. Hình ảnh ấy thực sự rất thân thiện. Các đồng chí không còn là người cán bộ Công an nữa mà chính là con em của mỗi gia đình nhân dân thôn Cung Sơn” – ông Đào bày tỏ.

Những người nông dân đặc biệt

Một việc làm nhỏ trong những ngày nước sông Tích dâng cao của CBCS Công an xã Phúc Thọ đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.