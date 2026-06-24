IMO công bố kế hoạch sơ tán 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 23-6 đã công bố kế hoạch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz

Khu vực này nhiều tháng qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Trung Đông, khiến hoạt động hàng hải dân sự liên tục gặp rủi ro, hàng nghìn thủy thủ bị mắc kẹt.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết, tổ chức đã đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết và xác minh kỹ hành lang hàng hải để hỗ trợ sơ tán.

Chiến dịch được triển khai sau khi Iran và Mỹ ký Bản ghi nhớ hòa bình. IMO cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Iran, Oman, các quốc gia ven biển khác và ngành công nghiệp hàng hải.

Ông Dominguez hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ, đánh giá đây là bước tiến quyết định để khôi phục an ninh hàng hải.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, vốn đã gây khó khăn cho hàng nghìn thủy thủ và làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Tổng thư ký IMO cũng bày tỏ lòng kính trọng với 14 thủy thủ đã thiệt mạng do cuộc xung đột. Ông khẳng định sự cống hiến của họ cho thương mại toàn cầu sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đồng thời, IMO tái khẳng định cam kết đảm bảo an toàn cho thủy thủ và duy trì sự liên tục của chuỗi cung ứng quốc tế.

Eo biển Hormuz là cửa ngõ huyết mạch vận chuyển năng lượng toàn cầu, mỗi ngày có hàng trăm tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này.