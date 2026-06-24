Pháp trải qua đêm nóng nhất 80 năm: Tháp Eiffel đóng cửa sớm, 40 người chết đuối vì nắng nóng

ANTD.VN - Nước Pháp vừa trải qua đêm nóng nhất kể từ năm 1947 đến nay. Nhiệt độ ban đêm trung bình cả nước lên tới 21,6°C. Nắng nóng kỷ lục khiến Tháp Eiffel phải đóng cửa sớm, đồng thời cướp đi sinh mạng của khoảng 40 người chỉ trong 5 ngày.

Người dân nhảy xuống đài phun nước Trocadero gần tháp Eiffel để giải nhiệt ngày 22-6-2026

Cơ quan khí tượng Pháp ngày 24-6 cho biết, đêm thứ hai 22-6 sang thứ ba 23-6 là đêm nóng nhất được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu thống kê khí tượng quốc gia năm 1947.

Chỉ số nhiệt độ ban đêm quốc gia - tính từ 30 trạm khí tượng trên cả nước - đạt 21,6°C, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

Trước sức nóng "nung người", Pháp đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất đối với 54 tỉnh thành, bao gồm Paris và khu vực tháp Eiffel, 35 tỉnh thành còn lại, ở mức báo động cam.

Nhiệt độ ban ngày tại sân bay Orly, Paris trưa 23-6 lên tới 41,2°C. Khối khí nóng từ Bắc Phi được dự báo còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Ban quản lý tháp Eiffel thông báo đóng cửa thang máy lên tầng 2 và tầng 3 từ 16h ngày 23-6. Chỉ giữ mở tầng 1 đến 22h45. Lý do đóng cửa sớm là kết cấu thép tháp giãn nở mạnh ở nhiệt độ trên 40°C, gây mất an toàn. Khu vực tầng cao không có điều hòa, nhiệt độ thực tế có thể lên 45-48°C, gây nguy hiểm đến sức khỏe du khách.

Ban Quản lý tháp cho biết, du khách có vé online được hoàn tiền hoặc đổi lịch miễn phí. Đây là lần đầu tiên từ hè 2026, tháp Eiffel phải cắt giờ mở cửa vì nắng nóng.

Hậu quả nghiêm trọng nhất là số người chết đuối tăng vọt. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết khoảng 40 người, chủ yếu là người trẻ, đã tử vong do đuối nước từ ngày 18-6 đến nay.

Trên khắp đất nước, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đã nhảy xuống kênh rạch và sông ngòi để giải nhiệt. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari cảnh báo người dân không nên bơi ở những khu vực không được phép hoặc nguy hiểm.

Trước tình hình này, Chính phủ Pháp đã huy động đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ để ứng phó. Paris mở 300 "phòng mát" công cộng, phun sương làm mát tại quảng trường, tăng xe cấp cứu lưu động.

Cơ quan chức năng Pháp yêu cầu người dân hạn chế ra đường 12-18h, uống nhiều nước, tránh bơi ở khu vực không có cứu hộ.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến cho các đợt nắng nóng kéo dài như vậy ngày càng xảy ra nhiều hơn.

Đợt nắng nóng hiện tại được gây ra bởi một hình thái thời tiết được gọi là khối Omega, với một khối không khí nóng phình ra ở giữa và không khí mát hơn ở hai bên.

Các nhà khí tượng học cho biết hệ thống này đang tạo ra cái gọi là vòm nhiệt, giữ lại không khí nóng trên khu vực Tây và Trung Âu, khiến nhiệt độ tăng cao từng ngày.