Tổng thống Putin lệnh bảo vệ hạ tầng dân sự, tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Chính phủ và Bộ Quốc phòng lập tức triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại từ các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các thành viên Chính phủ ngày 23-6, Tổng thống Vladimir Putin nhận định tình hình chiến sự tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với phía Ukraine.

Kiev đã chuyển sang chiến thuật leo thang tấn công vào các cơ sở dân sự và hạ tầng thiết yếu của Nga nhằm gây áp lực, làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và ảnh hưởng tiêu cực đến mùa du lịch.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh: "Trách nhiệm hàng đầu trong việc giảm thiểu các mối đe dọa này thuộc về Bộ Quốc phòng và các cơ quan an ninh khác. Đồng thời, Chính phủ Liên bang Nga cũng phải có các biện pháp bổ sung để giảm thiểu và đưa hậu quả của những hành động này về mức bằng không".

Tổng thống Putin cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine thực chất nhằm tạo ra lợi thế mặc cả có lợi cho Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, đây "chỉ là một ấn tượng ảo tưởng về lợi thế được tạo ra, bởi thực tế trên chiến trường đang phản ánh một cục diện hoàn toàn khác".

Nhà lãnh đạo Nga gọi những hành động của phía Kiev là "các cuộc tấn công khủng bố". Ông chỉ rõ việc nhắm mục tiêu vào các hạ tầng dân sự, như vụ tấn công vào chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus hay ký túc xá sinh viên ở Starobelsk hoàn toàn không thể làm thay đổi hay xoay chuyển được cục diện thực tế tại các chiến tuyến.

Mặc dù lên án gay gắt các hành động quân sự của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý rằng Nga sẽ vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình.

Matxcơva khẳng định luôn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Ông Putin nhấn mạnh, tiến trình này phải được dựa trên các thỏa thuận từng đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng như các khuôn khổ cốt lõi đã được thảo luận tại Anchorage, Alaska (Mỹ) trước đây.