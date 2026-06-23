Một câu nói đùa trên chuyến bay, người đàn ông phải trả giá đắt

ANTD.VN - Cảnh sát Australia vừa bắt giữ và khởi tố một hành khách 44 tuổi quốc tịch Montenegro vì đe dọa có bom trên chuyến bay Turkish Airlines từ Sydney đi Kuala Lumpur khiến máy bay buộc phải quay đầu.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines

Cảnh sát Australia ngày 23-6 cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 22-6 tại sân bay Sydney. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một thành viên phi hành đoàn hỏi người đàn ông 44 tuổi về thiết bị điện mà anh ta mang theo. Tuy nhiên, hành khách này đã trả lời "có bom".

Thông tin đe dọa lập tức được báo cáo Cơ trưởng. Máy bay sau đó phải quay trở lại cổng đỗ. Lực lượng cảnh sát lên tàu, khống chế và đưa người đàn ông rời khỏi máy bay.

Qua kiểm tra, nhân viên an ninh cho biết thiết bị nghi ngờ thực chất chỉ là một bộ sạc điện thoại không dây.

Sau khi bị bắt giữ, người đàn ông đã bị cáo buộc tội danh "đe dọa an ninh hàng không" theo luật của Australia. Mức phạt tối đa cho hành vi này lên tới 10.500 đôla Australia, tương đương khoảng 7.346 USD.

Quan chức cảnh sát Davina Copelin cảnh báo: "Những trò đùa kiểu này có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể, kích hoạt toàn bộ quy trình ứng phó khẩn cấp và làm chuyển hướng nguồn lực khỏi những mối đe dọa thực sự nghiêm trọng".

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