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Thế giới

Israel mở rộng quyền kiểm soát tại Dải Gaza, đánh dấu ranh giới bằng Đường Vàng

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Người dân ở Dải Gaza đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nhằm cải thiện điều kiện nhân đạo trong bối cảnh lực lượng Israel tiến sâu hơn vào các khu vực dân cư.

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Ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng Israel vẫn duy trì hiện diện và hiện đang kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 5 vừa qua đã ra lệnh tăng tỷ lệ này lên 70% nhằm gây sức ép đối với nhóm vũ trang Hamas. Lực lượng Israel đánh dấu ranh giới khu vực họ kiểm soát bằng một đường được gọi là Đường Vàng.

Mới đây, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết các khối bê tông màu vàng đã được đặt tại khu vực phía Bắc thành phố Gaza City.

Các hãng truyền thông Ảrập đưa tin rằng kết quả là Đường Vàng đã dịch chuyển hàng trăm mét, buộc nhiều gia đình phải di dời. Người dân cho biết các khối bê tông xuất hiện vào giữa đêm mà không có cảnh báo gì, trong lúc các khu vực xung quanh bị pháo kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Một người dân kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa của Israel khi dựng lều trên bãi biển cho gia đình. Người này cho biết gia đình ông đã buộc phải di chuyển nhiều lần và không thể chịu đựng thêm được nữa.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Israel #Dải Gaza

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