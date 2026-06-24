Tướng 4 sao Christopher Donahue bất ngờ từ chức Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi

ANTD.VN - Tướng Christopher Donahue - người nổi tiếng trong bức ảnh lịch sử người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan năm 2021 - vừa bất ngờ thông báo từ chức chỉ sau 18 tháng đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Lục quân Mỹ tại khu vực châu Âu và châu Phi.

Tướng Donahue (bên trái) đột ngột từ chức

Theo tuyên bố chính thức từ Lục quân Mỹ ngày 23-6, Tướng Christopher Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Lục quân đồng minh NATO, sẽ chính thức bàn giao và rời khỏi vị trí vào ngày 2-7 tới.

Ông Donahue là người mới nhất trong số gần 20 lãnh đạo quân sự cấp cao nghỉ hưu hoặc rời nhiệm sở sớm dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Đây là hệ quả từ chiến dịch tinh giảm bộ máy chỉ huy cấp cao của Lầu Năm Góc do ông Hegseth khởi xướng với phương châm "bớt tướng, thêm quân".

Trong thời gian chuyển tiếp, Phó Tư lệnh Christopher Norrie sẽ tạm thời tiếp quản và điều hành các công việc.

Xuất thân từ Học viện Quân sự West Point và là một chỉ huy kỳ cựu của lực lượng tác chiến đặc biệt, Tướng Donahue từng trực tiếp chỉ huy các đơn vị Delta Force tại Iraq và Afghanistan trước khi lãnh đạo Sư đoàn Không vận 82 lừng danh từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2022.

Trong giai đoạn này, ông đã trực tiếp chỉ huy công tác an ninh tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai trong cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Ngày 30-8-2021, Tướng Donahue trở thành người lính Mỹ cuối cùng bước chân rời khỏi quốc gia này, khép lại cuộc chiến kéo dài gần 20 năm.

Chiến dịch di tản tại Afghanistan hiện đang bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa vào "tầm ngắm".

Vào tháng 5 vừa qua, ông Hegseth đã ra lệnh mở một cuộc điều tra toàn diện mới về cuộc rút quân này, bất chấp việc các cuộc rà soát tương tự của Quốc hội và Bộ Ngoại giao đã được thực hiện trước đó.

Một quan chức giấu tên của Lục quân Mỹ tiết lộ, quyết định từ chức của Tướng Donahue diễn ra trong bối cảnh quân đội đang thảo luận về kế hoạch hạ cấp Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Bước đi này được cho là để đồng bộ với những chỉ trích gay gắt gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nhắm vào các đồng minh châu Âu.

Tuần trước, người đứng đầu Lầu Năm Góc vừa cảnh báo các đồng minh NATO rằng ông sẽ tiến hành một cuộc rà soát kéo dài 6 tháng đối với các lực lượng Mỹ tại châu Âu, nhằm đảm bảo NATO phải dịch chuyển một cách "nhanh chóng và không thể đảo ngược" hướng tới việc châu Âu phải tự đứng ra gánh vác trách nhiệm quốc phòng chính cho chính châu lục của mình.