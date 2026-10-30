Cổ phiếu KOS bất ngờ tăng kịch trần sau chuỗi 29 phiên sàn, hơn 1/3 vốn được sang tay

ANTD.VN - Cổ phiếu KOS của Công ty CP Kosy bất ngờ quay đầu tăng kịch trần sau khi đã giảm sàn 29 phiên liên. Khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 74 triệu đơn vị, tương đương hơn 1/3 vốn hóa.

Thị trường chứng khoán phiên sáng nay giao dịch không mấy tích cực, bảng điện tử chìm trong sắc đỏ ngay những phút mở cửa, chỉ số liên tục đi xuống. Áp lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có tới 225 mã giảm, chỉ còn 81 mã tăng. Riêng nhóm VN30 có tới 25 mã giảm, trong đó VIC giảm sâu nhất 2,9%, góp phần kéo giảm gần 15 điểm của chỉ số. VN-Index giảm tới 25,26 điểm (-1,44%) xuống 1.730,35 điểm.

HNX-Index giảm 2,47 điểm (-0,96%) xuống 254,14 điểm. UPCoM-Index giảm 0,44 điểm (-0,35 điểm) xuống 123,66 điểm.

Thanh khoản cả 3 sàn trong phiên sáng đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trên thị trường hôm nay là cổ phiếu KOS của Công ty CP Kosy khi mã này bất ngờ tăng hết biên độ lên mức giá trần 4.060 đồng/cp. Tính đến hết phiên sáng, đã có hơn 74 triệu đơn vị khớp lệnh, trong khi vẫn còn 10,3 triệu đơn vị kê mua mức giá trần.

Kosy có gần 216,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, số lượng cổ phiếu KOS đã giao dịch trong phiên sáng nay tương ứng với hơn 1/3 số cổ phiếu đang lưu hành.

Đáng chú ý, cổ phiếu KOS tăng trần sau khi đã giảm sàn 29 phiên liên tiếp trước đó, từ mức giá 27.950 đồng/cp về chỉ còn 3.800 đồng/cp, tương ứng mức giảm hơn 86%.

Giữa đợt giảm, các thông báo bán giải chấp liên tục xuất hiện, đặc biệt là đối với số cổ phần của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường.

Trong suốt gần 30 phiên giảm sàn, thanh khoản cổ phiếu này chỉ vỏn vẹn trên dưới 200 nghìn đơn vị. Cá biệt trong phiên hôm qua, chỉ có 1.400 đơn vị được sang tay. Trong khi đó, có những phiên, gần 100 triệu cổ phiếu bị chất bán giá sàn nhưng không có người mua. Số cổ phiếu bị bán giải chấp của lãnh đạo doanh nghiệp này và các bên liên quan, vì vậy cũng gần như không bán được.

Trong văn bản giải trình, Công ty CP Kosy cho biết, giá cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp do các yếu tố thị trường. Theo đánh giá của Công ty, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư.

Cùng với đó, các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Thành lập năm 2008, Kosy ban đầu tập trung vào xây dựng và bất động sản, trước khi mở rộng sang năng lượng tái tạo.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Kosy ghi nhận 722 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 15,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 9% và 120% so với cùng kỳ và tương ứng thực hiện được 39% và 13% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Kosy đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm, Tài sản doanh nghiệp phần lớn nằm ở hàng tồn kho với gần 2,78 nghìn tỷ, chiếm gần 55% tổng tài sản; trong đó, chủ yếu nằm ở dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.